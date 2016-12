Miranda Kerr, ameninţată cu moartea

Steven C. Swanson, un bărbat care locuieşte în oraşul Sandwich din statul american Massachusetts, a fost arestat de Poliţia federală, după ce a ameninţat că va lua avionul spre Los Angeles pentru a o ucide pe Miranda Kerr, despre care a spus că este... sufletul lui pereche. Steven C. Swanson a pledat „nevinovat“ la tribunal. Acuzatul, în vârstă de 52 de ani, despre care presa a afirmat că ar suferi de tulburare bipolară şi schizofrenie, a încetat în luna martie să îşi ia medicamentele care i-au fost prescrise. În locuinţa sa, Poliţia a descoperit multe fotografii cu fotomodelul australian Miranda Kerr, pe frigider, pe cuptorul cu microunde şi pe rafturile de cărţi din biblioteca sa. După ce le-a dezvăluit poliţiştilor că intenţionează să vină la Los Angeles cu două arme de calibrul 45 asupra sa, Steven C. Swanson a fost arestat, deşi Poliţia nu a descoperit acele arme în reşedinţa sa. Procuratura a cerut tribunalului să impună o cauţiune de 8.000 de dolari. Potrivit avocatului apărării, clientul său a negat toate acuzaţiile.

Miranda Kerr, un model al casei Victoria\'s Secret, s-a căsătorit în 2010 cu actorul Orlando Bloom, cu care are un băieţel, Flynn, născut în 2011.