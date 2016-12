Miranda Kerr, însărcinată în patru luni

Ceea ce părea doar un simplu zvon s-a confirmat. Miranda Kerr şi Orlando Bloom vor deveni pentru prima dată părinţi. Vestea a fost dată chiar de supermodel. „Da, sunt însărcinată. În patru luni”, a mărturisit îngeraşul de la Victoria\'s Secret. În plus, Miranda Kerr a recunoscut că i-a venit foarte greu să ţină secretă fericita veste. „Îmi amintesc că, la începutul sarcinii, când încă era prea curând ca să spun ceva, am avut un moment teribil la un job”, a povestit australianca despre perioada greţurilor matinale din primul trimestru. Însă faptul că va deveni mămică nu a luat-o prin surprindere pe partenera de viaţă a starului din „Lord of the Rings / Stăpânul inelelor” sau „The Pirates Of The Caribbean / Piraţii din Caraibe”. „Idealul meu este să locuiesc la o fermă, într-o casă bazată pe energie solară, cu un hamac şi o bucată de pământ cultivată cu legume. Mereu mi-am dorit copii, aşa că într-o zi se va întâmpla”, declara supermodelul în urmă cu ceva timp.