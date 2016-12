Mircea Badea a devenit tătic, iar anunţul a fost făcut oficial în timpul unei emisiuni televizate. Carmen Brumă a născut ieri seară, la ora 22.34, un băieţel perfect sănătos. "Aplauzele le merită mama lui pentru că s-a chinuit foarte mult și foarte intens. Sunt epuizat pentru că am stat într-o tensiune îndelungată. Nu aveam vești despre ce se întâmplă în sala de nașteri. A durat și nu a fost foarte ușor. Nașterea a fost naturală. Totul este ok acuma. Toată lumea e în regulă. L-am văzut prin geam. Ea părea ok, am văzut-o de la depărtare, ea nu cred că m-a văzut. Mi-am dat seama că este ok. Nașterea naturală este dificilă. Îmi imaginez că i-a fost greu, dar mă bucur că este în regulă. În ultimele 36 de ore, eu am dormit două ore, ea a dormit două ore, doar că eu nu am trecut prin travaliu. Nu am suportat acea procedură travaliu. Am simțit o detensionare nervoasă când am văzut că și Carmen, dar și copilul sunt ok", a spus Mircea Badea.