Mircea Banias, pus sub acuzare de procurori

Senatorul PDL de Constanţa, Mircea Banias, a fost pus sub acuzare de procurorii DNA. Banias este acuzat de favorizarea infractorului. Procurorul care anchetează cazul a declarat că Banias are calitatea de “făptuitor” în dosarul evaziunii fiscale de 60 de milioane de euro de la Uzina Reşiţa, dosar în care a fost şi interceptat de DNA. În acelaşi dosar sunt arestaţi directorii UCM Resita, Adrian Coriolan Preda şi Adrian Chebuţiu. În dosar este cercetat şi libanezul Said Baaklini, pentru restituiri ilegale de TVA de 60 de milioane euro, după ce UCM Reşiţa i-a vândut patru motoare nefuncţionale, aflate pe stoc de peste 20 de ani, la un preţ de 50 de ori mai mare. Potrivit DNA, Said Baaklini, asociat unic şi administrator al SC Libarom Agri SRL Bucureşti, este acuzat de evaziune fiscală, evaziune fiscală în forma tentativei şi asociere în vederea săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. Numele senatorului Mircea Banias apare chiar în legătură cu acest Said Baakrini, căruia i-ar fi facilitat obţinerea unor avize pentru transportul maritim al aparatelor. Acuzatiile la adresa senatorului PDL au fost făcute în faţa completului de cinci judecători de la instanţa supremă care dezbătea atât contestaţia DNA privind cercetarea în libertate a lui Adrian Chebuţiu, preşedinte-director general al UCM Resita, cât şi recursul lui Adrian Coriolan Preda, director executiv al aceleiaşi societăţi, faţă de măsura arestării preventive pentru 29 de zile, dispusă în 2 decembrie. Senatorul PDL Mircea Banias a declarat că nu are nicio legătură cu acest caz. “Nu am cum să fiu acuzat de favorizarea infractorului atât timp cât eu nu-i cunosc pe niciunul dintre cei implicaţi. Am auzit de ei din presă, când a început toată nebunia în acest dosar. Nu-I cunosc şi, ca atare, nu mi s-a solicitat niciun favor. În timpul anchetei, procurorii îşi vor da seama că este vorba despre o eroare”, a declarat Mircea Banias.