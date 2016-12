Mircea Baniciu cântă pentru copiii cu autism

Solistul Mircea Baniciu se alătură artiștilor din țară care cântă pentru copiii cu autism din Constanța, în cadrul campaniei „Music for Autism”. Legendarul folkist va susține un concert joi seară, de la ora 21.00, în localul El Comandante din Piața Ovidiu. „Music for Autism” este un proiect început în 2012, cu scopul de a ajuta copiii cu autism și care a devenit un proiect umanitar local răsunător. Până în prezent, în ultimii ani, zeci de artiști români au „semnat condica” la concertele umanitare „Music for Autism”, în cluburile din Constanța. Acest concert are ca scop strângerea de fonduri pentru dezvoltarea centrului „Albatros” Constanța, destinat copiilor cu nevoi educaționale speciale, autism, dar și alte tulburări asociate.