Mircea Băsescu, arestat! Epopeea fraţilor Băsescu

În lumina exploziei celui mai mare scandal de corupţie din România se conturează un chip tenebros, un Dorian Gray de România care acum, pus faţă în faţă cu dezastruoasele consecinţe ale comportamentului său de-a lungul existenţei prezidenţiale, îşi priveşte cu groază autoportretul mâncat de mucegaiul corupţiei, minciunii şi abuzurilor. Traian Băsescu, căci despre el este vorba, ar fi trebuit, încă de ieri, să-şi dea demisia, un ultim gest onorabil care ar fi contat mult pentru cei 7,4 milioane de români care l-au demis în 2012 şi pe care i-a ignorat suveran. Modul său de a trata funcţia de preşedinte, hăhăielile penibile, abuzurile de putere şi felul în care-şi protejează curtea, cu magistraţi, judecători, procurori şi consilieri subordonaţi până în rărunchi, se întoarce acum împotriva sa.

CUM E SACUL... Parcursul fratele său, Mircea Băsescu (MB), aproape identic cu al preşedintelui, este consecinţa acestui mod de a gândi şi a acţiona cu care Traian Băsescu a făcut până acum avere, a scăpat de adversarii politici şi a înlesnit apropiaţilor funcţii şi bani. Şi nu doar MB, deşi în cazul său este de înţeles: dacă a scăpat scandalul din mâini şi a ajuns în presă, trebuie să plătească cineva oalele sparte şi acela nu poate fi decât el. Deşi Băsescu clipea joi ca o primadonă vexată, lăcrimând la pieptul justiţiei şi legănându-şi fratele pe talerul în echilibru al acesteia, suntem absolut convinşi că dacă scandalul nu ar fi scăpat în presă şi ţiganii nu ar fi făcut publice înregistrările, nu s-ar fi întâmplat absolut nimic! Dar nimic! De dragul justiţiei, Traian Băsescu nu s-ar fi dus la Kovesi sau la Stanciu să le spună că ştia de doi ani că fratele său a luat multe sute de mii de euro promiţând că va face trafic de influenţă în aceeaşi justiţie!

CE ZIC ŞEFELE DNA ŞI ICCJ? În imensul scandal, care a traversat graniţele României şi a irumpt în presa internaţională, sunt amestecate acum şi şefa DNA, Codruţa Kovesi, o mai veche pupilă a lui Băsescu, cea care i-a garantat preşedintelui imunitatea pe viaţă prezidenţială, şi şefa ICCJ, Livia Stanciu, numită tot de Băsescu în această funcţie. Cele două doamne ale justiţiei româneşti au fost invocate de însuşi şeful clanului Bercea, joi, când era cărat cu duba la DNA: “Doamna Kovesi a luat banii. E băgată şi doamna Kovesi, şi doamna Livia Stanciu”. Reacţiile fireşti, pentru care nu merită să ne pierdem prea mult timp, dar care trebuie menţionate, nu s-au lăsat aşteptate: Codruţa Kovesi a declarat vineri că a sesizat CSM și CNA. "În cursul zilei de astăzi (vineri - n.r.) am decis să sesizez CSM și CNA cu privire la afirmațiile mincinoase, de o gravitate extremă, care au fost formulate ieri doar cu scopul de a decredibiliza persoana mea și a instituției, precum și a întregului colectiv din cadrul DNA", a afirmat ea, adăugând “voi analiza posibilitatea de a acționa în instanță pe cei care fac afirmații mincinoase doar cu scopul exclusiv de a știrbi autoritatea personală și profesională a procurorilor din cadrul DNA, dar și a mea în calitate de procuror șef al acestei direcții”. În aceeaşi notă s-a exprimat şi şefa ICCJ: "În primul rând sunt atacuri la adresa instituţiei şi se urmăreşte decredibilizarea mea ca persoană şi ca preşedinte al curţii supreme. Nu mă intimidează asemenea lucruri, dimpotrivă, mă întăresc".

ŞEFELE JUSTIŢIEI, FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU ELE ÎNSELE Perfect! Deşi, ca să fim sinceri, reacţiile şi mai fireşti, dacă ne putem exprima aşa, erau să-şi dea demisiile în contextul în care, în posturile de şefă a DNA şi şefă a ICCJ, ele sunt acuzate grav de Bercea Mondial: “Doamna Kovesi a luat banii. E băgată şi doamna Kovesi, şi doamna Livia Stanciu. Mi-a promis Livia Stanciu. Avem date despre Livia Stanciu”. Întrebat dacă Mircea Băsescu i-a promis că îl va elibera, Bercea Mondial a răspuns: “Nu, mi-a promis Livia Stanciu”. De asemenea, Bercea Mondial a mai făcut o afirmaţie extrem de interesantă: „Kovesi nu mi-a restituit banii prin şofer. (...) Doamna Kovesi a luat banii. Doamna Kovesi a luat 200.000 de euro“. Automat, în asemenea condiţii, până la finalizarea anchetei CSM (potrivit unui comunicat de vineri, CSM a sesizat Inspecţia Judiciară, care va face verificări în vederea apărării independenţei justiţiei, după ce au fost făcute declaraţii referitoare la presupuse fapte de corupţie care ar fi fost săvârşite de preşedintele ICCJ, Livia Stanciu, şi şeful DNA, Codruţa Kovesi – n.r.), doamnele cu pricina ar trebui măcar suspendate pentru ca încrederea în justiţie a românilor să nu fie ştirbită în niciun fel. Cu toate astea, deşi persoana asupra căreia planează suspiciuni de luare de mită într-unul dintre cele mai răsunătoare scandaluri cu trafic de influenţă, ameninţări etc. din România este însăşi şefa Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la noi nu se întâmplă nimic. Acelaşi scenariu se aplică şi în cazul şefei ICCJ, Livia Stanciu. Ba chiar mai mult. Şi Izaura Anghel a declarat, miercuri seara, la Antena 3, că intervenţile pentru ca tatăl său să fie pus în libertate ar fi urmat să se facă prin intermediul Liviei Stanciu, șefa ICCJ.

“A3: Intervenţiile despre care vorbea Mircea Băsescu urmau să se facă doar la fratele domniei sale sau v-a vorbit şi despre judecători, magistraţi?

Izaura Anghel: Mi-a vorbit şi de judecători…

A3: Despre ce judecători?

I.A.: De Livia Stanciu, de la Înalta Curte, şefa de la Înalta Curte, că intervine la doamna.

A3: I-a pronunţat numele clar?

I.A.: Când s-a pronunţat numele ei, nu a fost filmat.

A3: V-a pronunţat dumneavoastră numele preşedintei Livia Stanciu?

I.A.: Da.

A3: Care era filiera de intervenţie la doamna Stanciu? Cum urma să se ajungă la doamna Stanciu?

I.A.: Prin domnul Mircea Băsescu.

A3: Şi domnul Mircea Băsescu cu cine urma să ia legătura ca să intervină?

I.A.: Cu fratele lui, cu domnul Traian!

A3: Deci, domnul Traian Băsescu urma să intervină la doamna Stanciu…

I.A.: Da, da!”

Nici din această parte n-am auzit de vreo demisie de onoare, în sensul protejării credibilităţii justiţiei. Până la urmă, nici mirarea nu este atât de mare, căci cei doi stâlpi ai justiţiei au fost creaţi după chipul şi asemănarea şefului statului, iar acesta nu face altceva decât să tacă chitic după ce l-a jertfit pe fratele său pe altarul intereselor personale, deşi toţi (!) liderii politici îi cer demisia. Cum de s-a ajuns aici? Cel mai probabil scenariul este unul care nu a funcţionat. Cei doi membri ai familiei prezidenţiale s-au ghidat, probabil, după principiul „ia, frate, banii şi bagă ţiganii în pârnaie”, care principiu n-a funcţionat deoarece ţiganii, rudele prin alianţă ale familiei prezidenţiale, au ştiut mai bine în ce horă se bagă şi au acţionat aşa cum ar fi făcut-o şi dacă ar fi făcut afaceri cu unii de-ai lor: au înregistrat toate etapele dării banilor, intervenţiilor, rugăminţilor, şi, în cele din urmă, încercărilor de recuperare a propriului avut. Şi le-au şi făcut publice.

INCREDIBIL, DAR ADEVĂRAT! MIRCEA BĂSESCU, ARESTAT PREVENTIV! Vineri seara, Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână (fost lider PDL, intermediar în toată povestea şi prieten bun cu MB) au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. În referatul cu propunerea de arestare preventivă, procurorii arată că faptele de care sunt acuzaţi Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână au afectat încrederea în sistemul de justiţie: "Trebuie subliniat că, prin modul în care inculpații au conceput săvârșirea faptelor, au afectat în mod grav relațiile sociale referitoare la buna desfășurare a raporturilor de serviciu în ceea ce privește instituțiile din întregul sistem judiciar, de pe toate palierele: Ministerul Public, tribunal, curte de apel, chiar ICCJ, pentru aceasta din urmă pe mai multe planuri (recursul, cererea de strămutare, conform procedurii în vigoare la data faptelor), iar faptele care fac obiectul acestui dosar au aptitudinea de a afecta încrederea în întreg sistemul de justiție". Anchetatorii arată, în documentul citat, că faptele săvârșite de Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână, dincolo de "gravitatea inerentă unei infracțiuni de corupție, au un grad de pericol deosebit". Acest grad de pericol este "dat de cuantumul semnificativ al sumei de bani remise de denunțător și primite de cei doi inculpați și de scopul urmărit de inculpați, respectiv punerea în libertate sau condamnarea la o pedeapsă ridicol de mică a unei persoane judecate pentru tentativă la omor și cercetată în numeroase alte dosare penale care au ca obiect infracțiuni grave și foarte grave", au precizat anchetatorii. Procurorii vorbesc, în referat, şi despre "perseverența inculpatului Băsescu Mircea", care, luând în calcul posibilitatea de a nu putea obține rezultatul dorit la o instanță care încă nu s-a pronunțat, era hotărât să obțină o soluție favorabilă la instanța superioară în grad.

ÎŞI PIERDE TRAIAN BĂSESCU IMUNITATEA? Tot vineri, o zi fatidică pentru familia prezidenţială, pe principiul mai bine mai târziu decât niciodată, ICCJ a admis cererea formulată de senatorul PSD Gabriela Firea privind sesizarea Curţii Constituţionale, fiind reclamată astfel neconstituţionalitatea dispoziţiilor articolului 312, alineatul 2 din Codul de procedură penală, care prevede că "suspendarea urmăririi penale se dispune şi în situaţia în care există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană". Sesizarea excepţiei de neconstituţionalitate a fost ridicată de avocaţii Gabrielei Firea, în raport de faptul că preşedintele beneficiază de imunitate. Instanţa supremă a stabilit următorul termen în dosar la 24 iulie. În 28 mai, avocatul senatorului PSD Gabriela Firea, Lucian Bolcaș, a depus o plângere la ICCJ, după ce Parchetul a decis suspendarea anchetării președintelui "pentru calomnie". Potrivit lui Bolcaş, imunitatea preşedintelui nu trebuie să încalce egalitatea în drepturi a cetăţenilor unui stat democratic. "Este ultima cale de atac, pe care, de data aceasta, am făcut-o complexă, în sensul că am adresat plângerea, cum spune la procedură, ICCJ, dar în cauză se pune în discuţie interpretarea unor texte constituţionale. Eu consider că niciun procuror şi niciun judecător, chiar dacă de la Înalta Curte, nu este competent să se pronunțe asupra interpretării textelor constituţionale. Cu privire la interpretarea acestor texte se poate pronunţa numai Curtea Constituţională", arăta avocatul.

PORTRETUL FRATELUI PREŞEDINTELUI.

CINE ESTE MIRCEA BĂSESCU?

TRAIAN BĂSESCU INCENDIAZĂ 38 DE NAVE ÎN PORTUL ROUEN De-a lungul existenţei lor familiale, drumurile celor doi fraţi s-au intersectat de mai multe ori, părând chiar, la un moment dat, că Mircea păşeşte fix pe urmele trasate clar de fratele său mai mare, Traian. Înainte să părăsească domeniul maritim, numele celor doi fraţi au făcut valuri în istoria vremii. În 1981, în portul Rouen, Traian Băsescu, pe atunci comandant al petrolierului „Argeş”, se face vinovat, potrivit propriilor declaraţii oferite 17 ani mai târziu (înregistrarea completă poate fi ascultată la http://stareanatiunii.com/tag/nava-crisana/ - n.r.), de incendierea a 38 de nave şi poluarea portului francez. El recunoaşte în faţa jurnalistului Sorin Roşca Stănescu că „nava suspectată că a generat poluarea, care a făcut ca tot bazinul portul Rouen și Sena să fie tot o flacără pe o întindere de 3 km, a fost nava mea pentru că era cea mai mare navă din zonă și descărcam în dana rafinăriei Shell Frances. Am stat acolo 28 de zile în anchetă, legislația franceză funcționa corect, adică nu trebuia să dovedesc eu că s-a produs poluarea de la mine, ci autoritățile franceze trebuiau să dovedească că s-a produs poluarea. În cele 28 de zile m-am prezentat și la Tribunal, am fost și în ancheta justiției franceze și după 28 de zile instanța s-a pronunțat că nu poate fi probată vina navei „Argeș“. Am plecat, dar a rămas un litigiu, o acuzație comercială la adresa navei de circa 12 milioane de dolari. A fost un litigiu, am explicat organelor de securitate ce s-a întâmplat. Și acum pot să spun public, nu mai este nici un secret, am schimbat ceva în instalație înainte să permitem accesul autorităților franceze la bord, ceea ce a făcut imposibilă demonstrarea vinei navei noastre. Dar acasă nu puteam să nu spun care a fost realitatea. Măcar armatorului, pe care nu puteam să-l mint. Iar în echipaj erau destui care știau ce s-a întâmplat. A fost un risc pentru un comandant să nu spună cauza acelei poluări și a dramei produse acolo”.

ÎNCEPE EPOPEEA NAVEI „CRIŞANA”, CE TRECE PRIN MÂINILE CELOR DOI FRAŢI După acest episod, în 1982, lui Traian Băsescu i se ia comanda navei „Argeş” şi i se oferă comanda navei „Crişana”, unul dintre primele petroliere de mare capacitate din dotarea flotei maritime comerciale româneşti, care, după câţiva ani, ajunge pe mâna fratelui său, Mircea. Şi, pentru că aşchia nu sare departe de trunchi, iar fratele cel mic se comportă după chipul şi asemănarea celui mare, şi numele lui Mircea Băsescu este legat de un incendiu, ce-i drept, mai mic. Petrolierul „Crişana”, „o navă superbă”, după spusele unuia dintre marinarii care au făcut parte din echipaj, a luat foc într-o noapte, în Portul Constanţa, chiar înaintea unui control pe care urma să-l efectueze Corpul de Control al Ministerului Transporturilor de la acea vreme. Dacă în urma lui Traian Băsescu rămăsese un litigiu de 12 milioane de dolari din cauza incendierii a 38 de nave, aici vorbim de o sumă ceva mai mică, peste 5 milioane de dolari, bani dispăruţi sub suspiciunea de fals în acte. Pe scurt, povestea tristă a petrolierului jertfit pe altarul intereselor personale, începe în anii ’90, când nava a fost trimisă pentru reparaţii capitale într-un şantier naval din Japonia. Aici, cei 40 de marinari care formau echipajul s-au răsculat când au văzut că nava nu era reparată, ci doar spoită cu vopsea. Oamenilor le era teamă pentru siguranţa lor, deoarece nava avea nevoie de acele reparaţii, iar drumul de întoarcere în ţară era lung şi anevoios. După telegrame şi scrisori către autorităţile din ţară, în care se demonstra că plata se făcuse, dar serviciile nu fuseseră prestate, echipajul a fost înlocuit cu un altul. În afară de câţiva oameni de bună credinţă, nimeni nu i-a ascultat pe marinari şi poveştile lor. Iar adevărul a ieşit la iveală foarte repede, la traversarea Mediteranei, când „Crişana” a rămas fără propulsie. Contra unor alte sume exorbitante pentru acea vreme, nava a fost adusă la Pireu şi cârpită. Ajunsă în cele din urmă în Portul Constanţa, „Crişana” este anunţată că va primi controlul unor inspectori de la Ministerul Transporturilor din acea vreme. În data de 15 noiembrie 1993, la doar câteva ore după ce aceştia au ajuns în Constanţa, nava „Crişana” este cuprinsă de un incendiu devastator, în port. Nimic nu mai poate fi dovedit, iar Mircea Băsescu, comandantul său, scapă cu faţa curată. Ca o coincidenţă cu siguranţă bizară, în data de 3 mai 1993 (deci cu doar câteva luni înainte), Societatea de Asigurări „A” a încheiat o poliţă de asigurare pentru nava „Crişana”, de 13.600.000 de dolari, pentru riscul pierderii totale a navei. Şi, ce să vezi, nava a fost pierdută în totalitate...

„AOLEU! NICI NU VREAU SĂ-MI ADUC AMINTE...” Contactat telefonic, comandantul de navă Ion Jercan, contemporan cu perioada de aventuri marinărești ale fraților Băsescu, nu a vrut să audă de niciunul dintre ei: "Aoleu! Nici nu vreau să-mi aduc aminte. Intru în trepidații numai când mă gândesc că peste două mii de absolvenți ai instituțiilor superioare de învățământ de marină au rămas fără un viitor, pentru că nu au pe ce nave să își facă stagiul. Am avut sute de nave și nu mai avem niciuna". Nu a văzut documente privind cele întâmplate pe „Crișana“, dar își aduce aminte legendele vremii, pe care le rememorează pe un ton rece-ironic. "A fost scandal. Nava era în drum spre țară, venea dinspre Japonia unde fusese "reparată" cu milioane de dolari. De-aia s-a stricat în marș... Știți cum e... au "reparat" nava și au plecat cu banii. Probabil ca să nu se vadă ce s-a făcut, a fost un accident... a luat foc „Crișana“. Asta am auzit. Dacă vreți documente, Petromin încă trăiește. Arhiva Petromin există și e administrată de oamenii de la AVAS. Probabil acolo se pot găsi documentele privind Crișana", a declarat comandantul pentru “Telegraf”.

DE LA INCENDII PE MARE, LA FOCURI DE... ARMĂ PE USCAT Şi aşa a renunţat Mircea Băsescu la aventuri marinăreşti. Ajuns pe uscat, după modelul fratelui mai mare care făcea “afaceri cu blugi”, s-a apucat şi el de diferite învârteli, toate ajunse în presă ca subiecte în diverse scandaluri. Primele au fost afacerile cu iaurt şi îngheţată. Fabricile au fost închise în 2002 şi înlocuite cu alte afaceri, cu pui, energie şi arme. Niciuna dintre aceste afaceri nu s-a dovedit însă a fi suficient de profitabilă. Potrivit „Gândul“, în 2009, când a fost întrebat de jurnaliştii acestui cotidian despre acuzaţiile privind afacerile sale imobiliare, el a avut o reacţie nervoasă: „Ori îţi faci meseria, ori eşti un găozar ca alţii, cum bine v-a zis frate-miu” (şi aşa este, fratele domniei sale nedându-se înapoi de la expresii neaoşe precum “ţigancă împuţită” ş.a.).

În 2007, fostul lider PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat, în Plenul Senatului, că fratele preşedintelui Traian Băsescu face afaceri cu ţigări în zona liberă a Portului Constanţa. Potrivit „Gândul“, MB a anunţat că-l va da în judecată deoarece îi era frică să nu afle firma olandeză de procesat carne de pasăre, cu sediul în Portul Constanţa Sud - Agigea, la care era director, de afacerile lui suplimentare.

Să mai pomenim de palma dată în trafic de Mircea Băsescu unei constănţence, după ce a înjurat-o? Incidentul a avut loc în 2010 şi a fost închis pentru că fratele preşedintelui a zis: ”Nu e niciun adevăr în povestea asta”. La fel, ilustrul său frate a jurat că nu l-a pocnit pe copil şi că de vină ar fi un pixel albastru, ilustru déjà şi el.

„DE DUŞMANI TE POŢI APĂRA, DAR ESTE EXTREM DE GREU SĂ TE APERI DE PROPRIUL FRATE” După afacerile cu păsări, MB trece la jucării pentru băieţi mai mari, astfel că, în luna iunie a anului 2009, s-a asociat, potrivit „Gândul“, cu şefii industriei de apărare, într-o firmă de tehnică militară. Asociaţii săi au recunoscut atunci că aşteaptă sprijin de la Cotroceni pentru mari contracte. Acest megascandal duce la prima disociere a lui Traian de Mircea, care părăseşte afacerea. După acuzaţiile lui Sorin Roşca Stănescu în ce priveşte livrarea de arme către organizaţiile teroriste, TB declară: „De duşmani te poţi apăra, dar este extrem de greu să te aperi de propriul frate. (...) Dacă fratele meu se mai bagă într-o firmă din asta dubioasă, s-ar putea să nu mai candidez", spunea, atunci Băsescu. Oare acum de ce nu mai spune?

Cea mai recentă “afacere” este înrudirea lui MB cu clanul Bercea. Iar frângerea, după gratii, a relaţiei de rudenie o ştiţi.