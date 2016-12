Mircea Băsescu, condamnat la 4 ani cu executare

13:58:47 / 08 Ianuarie 2016

klanul si rom

Acest klan care a ocupat romanica de 15 ani si care are inca sprijin din partea unor nenorociti muisti ca NICU K..DURU am un singur gand ....sa ma suga la p..... Cu toti bashiti care au votat cu acest klan mafiiot.Ca sa susti ca mircea nu e vinovat si vinovat ar fi Radu m trebuie sa fi un mare labagiu basist incurabil .Pararea mea ar fi ca ar trebui condamati toti cei care sustin si la u votat peBashit la 4ani cu executare (in locul lui mircea care e"nevinovat)