Dosarul în care procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Braşov anchetează o evaziune fiscală cu petrol controlată de omul de afaceri Attila Racy a scos la iveală relaţiile pe care acesta le avea în Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF) pentru a-şi proteja afacerea. Personajele principale în caracatiţa prin care se păcălea statul erau, potrivit oamenilor legii, chiar capii ANAF. Conform procurorilor, în momentul în care au început anchetele DIICOT la societăţile deţinute de Attila Racz, Codruţ Marta, fostul şef de cabinet al lui Sorin Blejnar, i-ar fi cerut lui Racz printr-un SMS să distrugă toate urmele. „Nu mai scoate maşinile până după 1 oct. decât cu marfă bună. Arde hârtiuţe şi ce agende ai. Schimbă telefoanele. Aşa e mai bine. Nu ai probleme, dar nu se ştie\", scrie Marta în SMS-ul trimis lui Racz în septembrie 2010. În interceptările procurorilor apar, de asemenea, convorbiri între Blejnar şi fostul secretar de stat la ministerul Justiţiei Alina Bica, precum şi între şeful ANAF şi un deputat. Procurorii DIICOT au interceptat şi mai multe discuţii între Mircea Băsescu şi fostul şef de la ANAF Sorin Blejnar, în care fratele preşedintelui Băsescu intervenea pe lângă Sorin Blejnar pentru a se interesa de \"un prieten\".

Convorbirea între Mircea Băsescu şi Sorin Blejnar:

“Mircea Băsescu: Mircea Băsescu vă deranjează.

Sorin Blejnar: Ştiu, ştiu.

Mircea Băsescu: Ce mai faceţi?

Sorin Blejnar: Pe aici, pe la instituţie, semnez tot felul de hârtii.

Mircea Băsescu: Aşa, tovarăşe, nu ne lăsăm. Dar ca să nu ne pierdem timpu\'…

Sorin Blejnar: Să nu ieşim din rutină.

Mircea Băsescu: Da\'. Ce facem cu prietenul meu?

Sorin Blejnar: Stăm pe loc tot aşa. Tot cum a fost, aşa rămâne.

Mircea Băsescu: Aoleu! Nasol!

Sorin Blejnar: E mai bine pentru el şi pentru noi! S-au complicat lucrurile!”

Într-o intervenţie la un post de televiziune, Blejnar a susţinut că prietenul de care vorbeşte Mircea Băsescu nu are niciun fel de legătură cu Fiscul, fiind vorba de o problemă strict personală: \"Cu Mircea Băsescu vorbesc cam de 3-4 ori pe an. Soţia mea e din Mangalia, dumnealui din Constanţa. Este vorba de cineva din zona Constanţei care nu munceşte în zona fiscală sau a vămilor şi nici nu a făcut-o, este vorba despre o persoană care nu are legătură cu funcţia mea\". La rândul lui, Mircea Băsescu a spus că înregistrarea nu este completă: \"Nu vorbeam despre firme şi afaceri, ci despre un prieten de aici. Şeful Fiscului are rude pe litoral. Eu nu am făcut niciodată afaceri cu petrol\".

ACUZAŢII Fostul şef al ANAF Sorin Blejnar a fost citat pe 1 august la DIICOT Braşov pentru a fi audiat într-un alt dosar, al treilea, privind o evaziune fiscală cu motorină de 22 de milioane de lei. Procurorii DIICOT i-au adus la cunoştinţă lui Blejnar că au început urmărirea penală faţă de el, sub acuzaţiile de complicitate la evaziune fiscală şi sprijinire a unui grup infracţional organizat. În acelaşi dosar este cercetat, în lipsă, pentru aceleaşi infracţiuni, şi fostul său şef de cabinet Codruţ Marta, dar şi alte 28 de persoane - cetăţeni români, maghiari şi italieni. Conform anchetatorilor, membrii grupării sprijinite de Blejnar şi Marta ar fi iniţiat un amplu mecanism evazionist pentru a nu plăti accizele aferente a 5.000 de tone de motorină achiziţionate în regim suspensiv şi comercializate pe piaţa internă. În acest mod, bugetul de stat ar fi fost prejudiciat cu aproape 22 de milioane de lei. Conform procurorilor, activitatea evazionistă a beneficiat de protecţie din partea unor factori de decizie de la ANAF sau Direcţia Judeţeană de Accize şi Operaţiuni Vamale (DJAOV) Braşov, care fie au făcut controale formale, fie au împiedicat verificările firmelor implicate. ”Activitatea infracţională a grupării a fost sprijinită de către învinuiţii Marta Codruţ Alexandru şi Blejnar Sorin, precum şi de către inculpaţii Monea Claudiu şi Ciobanu Dorel, din cadrul DJAOV Braşov\", au precizat procurorii DIICOT.