Mircea Băsescu îşi face club exclusivist la Techirghiol

În urmă cu ceva timp, Mircea Băsescu opina că starea de sănătate a fratelui său, Traian, nu este îngrijorătoare, dar că i-ar fi necesară oricui o cură de sănătate la Techirghiol. Declaraţia sa nu era doar o înşiruire de vorbe goale. Operativ, Mircea Băsescu a redus la zero distanţa între vorbe şi fapte şi a concesionat, la cîţiva kilometri distanţă de oraşul Techirghiol, două terenuri în suprafaţă totală de aproximativ două hectare, pe care urmează să construiască, cel mai probabil, un sat de vacanţă. Investiţia de la Techirghiol a lui Mircea Băsescu se va concretiza, potrivit unor surse din zonă, într-un club exclusivist. Un club rezervat petrecerilor “cu circuit închis”. Această informaţie este sprijinită şi de extrema izolare a terenului concesionat, situat într-o zonă de o rară frumuseţe. Concesiunea se află la mare distanţă de oraş, însă Consiliul Local Techirghiol i-a dat o mînă de ajutor lui Mircea Băsescu şi a aprobat în grabă trecerea în intravilan a unei suprafeţe de aproape un hectar. Potrivit altor surse, Mircea Băsescu ar putea să-şi extindă investiţia imobiliară în zonă pînă la 20-30 ha. Un motiv plauzibil ar fi, desigur, faptul că, pînă în prezent, nu s-a inventat un sat de vacanţă pentru trupele americane din judeţ.

Umbra lui Mircea. La Techirghiol

Consiliul Local Techirghiol a aprobat Planul de Urbanism Zonal PUZ şi Regulamentul de urbanism ale proiectului “Amplasare case de vacanţă”, proiect derulat de firma SC MB Consult Company SRL, al cărei unic asociat este Mircea Băsescu, la 31 ianuarie 2007. Prin Hotărîrea nr. 6, Consiliul Local a aprobat introducerea în intravilan a unui teren în suprafaţă de 8.642,17 mp, situat între zonele 1 şI 2 ale digului de la lacul Techirghiol. Terenul fusese concesionat de oraşul Techirghiol către firma MB Consult Company SRL şi se învecina cu o altă parcelă din averea oraşului Techirghiol (de 10.756,96 mp), acordată anterior firmei aceluiaşi Mircea Băsescu. Terenul se află la digul de delimitare a zonelor 1 şi 2 din lacul Techirghiol, într-o zonă izolată. El se află poziţionat între lacul Techirghiol şi o livadă despre care localnicii susţin că aparţine tot lui Mircea Băsescu. Livada este administrată de un anume Şevket, care ar fi, în realitate, chiar fostul proprietar. Perimetrul este flancat de proprietăţile unui fost primar din Techirghiol, Petrică Nicolae, şi de un luciu de apă (“prima baltă”, cum îi spun unii localnici) concesionat de Cristea, fost director al Băncii Agricole Constanţa. Ceva mai departe se află terenurile unor investitori agricoli francezi. În această companie selectă, fratele lui Traian Băsescu poate să inaugureze un nemaipomenit campament turistic, rezervat petrecerilor exclusiviste, cu turişti potenţi finaciar. Drumul care face legătura (de-a lungul lacului) între cartierele periferice al oraşului Techirghiol şi viitorul punct turistic al lui Mircea Băsescu a fost realizat de o antrepriză din Iaşi şi se prezintă vizibil mai bine decît străzile desfundate ale localităţii, iar prezenţa în zonă a surselor de alimentare cu apă şi energie electrică cresc enorm valoarea acestui teren pe care, evident, Mircea Băsescu îl va cumpăra la finalul perioadei de concesionare. Contactat, Mircea Băsescu a declarat că este prea ocupat pentru a sta de vorbă despre asemenea probleme şi a cerut să revenim. Ulterior, telefonul său a sunat în gol.

Experienţă... în afaceri

Mircea Băsescu are experienţă în afaceri cu firma PlusFood. SC Plus Food Constanţa SRL, situată în Zona liberă a portului Constanţa-Sud, incinta 1A, are capital integral olandez (PlusGroep B.V.), este specializată pe producţia şi conservarea cărnii de pasăre, şi este managerizată de Mircea Băsescu. Unele surse susţin că terenul fabricii Plus Food a fost asigurat de camerunezul Joseph Noupadja, personaj notoriu, fost şef al companiei falimentare de asigurări Metropol. Un raport publicat în 2004 arăta că „în zona liberă Constanţa, Metropol a concesionat teren pe care a desfăşurat activităţi specifice, iar ulterior, Consiliul de Administraţie al firmei, în frunte cu Noupadja Joseph, a aprobat cedarea, cu titlu gratuit, a terenurilor din zona liberă Constanţa şi a tuturor investiţiilor realizate aici, persoanei fizice Noupadja Joseph.” Noupadja s-a numărat inclusiv printre fericiţii care au obţinut, prin Primăria Năvodari, terenuri la malul mării la preţ de dumping şi a fost partener de afaceri într-una din cele mai controversate firme înfiinţate în România postdecembristă: “Romcotton”. Firma “Romcotton” reunea în acţionariat fostul Bancorex (urmaşă a Băncii de Comerţ Exterior, care depozita banii făcuţi de întreprinderile Securităţii), sucursala Constanţa a SOV Invest condusă de un ofiţer al Securităţii, dar şi FPP Moldova, prin Corneliu Iacubov.