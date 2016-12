„Mircea Băsescu ne-a cerut, inițial, un milion de euro!”

08:09:18 / 01 Aprilie 2015

Ziaristilor,fiti mai agresivi

E f. bine Liviule ca se scrie in fiecare zi despre faptele penale incredibile ale intregii familii basiste, sa vada romanii ce-au votat , un penal, fiindca si Chioru si frati-su si ginerii, si fini si cumatri si amanta au furat miliarde de euro . Ziaristilor , in fiecare zi dezvaluiti actele de coruptie ale familiei basiste, sa vada si orbii de romani cine i-a condus zece ani, un penal, un hot, un mincinos, un individ plin de ura si razbunare, unul care ba plange ba hahaie. Si inca voi scieti prea putin pe langa talhariile pe care le-a facut derbedeul asta, voi nu vedeti ce tupeu de golan are, se muta numai in vilele lui Ceausescu, a furat atatea case, si ii sta in gat sa stea in aia din Mihaileanu, s-a mutat cu japca la Scrovistea, pai Iliescu, Constantinescu, Ponta , astia cum pot sa locuiasca in case sau apartamente, asta e insemnat, adica e chior si tb. sa locuiasca numai in vilele cele mai luxoase. O MARE LICHEA!