Mircea Băsescu rămâne în spatele gratiilor!

Judecătorii Curții de Apel Constanța au respins, ieri după-amiază, contestațiile făcute de Mircea Băsescu și de Marian Căpățână, intermediarul șpăgii, împotriva soluției Tribunalului Constanța, care le-a respins, săptămâna trecută, cererile de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu. Sentința este definitivă. La ieșirea din sala de judecată, înainte ca instanța să se pronunțe, avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Tașcă, a declarat că, dacă decizia nu va fi favorabilă clientului său, este hotărât să o atace la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). „Mă aștept ca, așa cum a suportat până acum rigorile legii, domnul Mircea Băsescu să beneficieze și de drepturile sale legale. Vom uza de toate căile posibile, inclusiv de plângerea la CEDO. În acest moment, el este arestat preventiv fără motive temeinice. Nu există, sub nicio formă, pericol public dacă Mircea Băsescu ar fi cercetat în arest la domiciliu“, a spus Nelu Tașcă. Mircea Băsescu a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, de procurorii DNA, pentru trafic de influenţă, după ce a primit 250.000 de euro de la membrii familiei interlopului Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, ca să își folosească influența pentru a-l scoate pe acesta din închisoare.

ACȚIUNI DE INTIMIDARE Avocatul familiei lui Bercea Mondial, Pavel Abraham, spune că a devenit ținta unor acțiuni de intimidare, după ce a contribuit la arestarea preventivă a lui Mircea Băsescu. „Încearcă să mă intimideze, dar nu vor reuși în niciun fel. Vreau să vă spun că au ajuns să-mi transmită mesaje în care îmi spun că, în scurt timp, voi fi arestat. Eu îmi cunosc cariera și activitatea și nu se pune problema din această perspectivă. Amenințările mi-au fost comunicate cu subiect și predicat. Fără să își dea seama, o persoană se găsea la Arestul Central al Capitalei și spunea cu emfază: "când terminați, când îl luați pe Abraham ăsta?". Discuta cu un procuror, care a răspuns: "încet, încet le rezolvăm pe toate în câteva săptămâni". Și este un nume pe care dumneavoastră l-ați legat de ALRO foarte tare. Ea nu știe că am aflat acest lucru, dar am curajul să o spun pe post și dacă este nevoie, când mă voi convinge corect că e așa, îi voi spune și numele“, a declarat avocatul Pavel Abraham, pentru Antena 3.

ATACUL LUI NATI MEIR Atacurile la adresa lui Pavel Abraham au fost începute de Nati Meir. Acesta i-a trimis lui Mircea Băsescu o scrisoare în care susține că avocatul Abraham i-a cerut să facă declarații compromițătoare despre Traian Băsescu, în schimbul unor avantaje. Fratele președintelui a fost chemat, zilele trecute, la DNA pentru a da declarații referitoare la aceste noi „probe“. „Face parte din strategia lor de intimidare. Acest om, Nati Meir, care a ajuns chiar în Parlamentul României, după părerea mea are profunde afecțiuni psihice. Cred că anul trecut m-a solicitat să îi fac apărarea, având mai multe dosare penale. În acel context, mi-a dat un cec falsificat de 10.000 de dolari pe care am încercat să îl încasez. Aceasta a fost relația dintre mine și el. Ce putea să spună despre Băsescu un om care are tulburări?“, a spus Pavel Abraham.

„BĂTRÂNUL DE LA BUCUREȘTI“ În cadrul unei intervenții televizate, Pavel Abraham a admis posibilitatea ca „bătrânul de la București“ să fie chiar Traian Băsescu. Pe de altă parte, avocatul a povestit că, miercuri, cel despre care s-a vehiculat că ar fi acest personaj misterios, Costică Nașu', l-a contactat pentru a-i transmite că este urmărit. „Mi-a relatat telefonic că, în județul Prahova, patru mașini BMW de culoare închisă, în care erau persoane cu o alură deosebită, l-au urmărit. M-a întrebat ce să facă, i-am spus să anunțe Poliția și se pare că a anunțat-o. El cunoaște toate aceste probleme (n.r. - referitoare la cazul Bercea-Băsescu), dar nu este el bătrânul de la București. Îi este frică acum, în aceste condiții, că i-a fost dezvăluit numele. Dânsul zice că nu este implicat în niciun fel în aceste chestiuni“, a declarat Pavel Abraham.