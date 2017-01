Mircea Băsescu rămâne în spatele gratiilor

17:26:11 / 19 Iulie 2014

JUSTITIA DIN CONSTANTA ESTE MAI CORUPTA DECAT TIGANII .

DAR TERORISTII SI CRIMINALII , ASTIA TIGANI , DE UNDE AU MALDARUL DE EURO SA-L CUMPERE PE MIRCEA BASESCU SI MARIAN CAPATANA , PENTRU INTERESURILE LOR CRIMINALE , SAU ASTA NU VREA SA AFLE JUSTITIA CORUPTA A CONSTANTEI SUB OBLADUIREA PESEDEULUI SI HOTILOR SI BANDITILOR TIP MAZARE SI CONSTANTINESCU , CARE A DAT BIR CU FUGITII IN AMERICA , REFACANDU-SE BOLNAV , DE FRICA DNA-ului SI A INCHISORII , CUM POTI SA DAI DRUMUL ACESTOR TIGANII , FARA CA ACEASTA JUSTITIE SI JUSTITIABILI SA PUNA O SINGURA DATA INTREBAREA DE UNDE AU ACESTI TIGANII O CAMERA DE 2 PE TREI SI INALTA DE 2, 5 MP , PLINA CU EURO , PAI ORICE OM SANATOS LA CAP ISI PUNE ACESTA INTREBARE SIMPLA , CA DE LA EURO ASTIA DE LA TIGANI SA PORNIT TOATA MASCARADA IMPOTRIVA FRATELUI PRESEDINTELUI BASESCU , HADETI SA FIM SERIOSI SI CU CAPUL PE UMERI ? BANII ASTIA ATAT DE MULTI SINT DATI DE PONTA PLAGIATORUL , CARE MANUIESTE BANII UE ,DECI LE-A DAT TIGANILOR SA-I INTINDA CAPCANA LUI BASESCU , ASTA CA SA-L VOTEZE PROSTIMEA SI SA SE VADA PRESEDINTE , VAI STEAUA NOASTRA , DACA AJUNGE HOTUL ASTA DE PONTA PRESEDINTE , DE ACUM FURA , PENTRU ASA ATINGE SCOPURILE , DAR CAND S-O VEDEA PRESEDINTE , FEREASCA-NE DUMNEZEU DE ASA HOTI SI BANDITI AI NEAMULUI , NUMAI TIGANII NU-I VOTAM CA SA NE CONDUCA INTR-UN DEZASTRU , DUPA LEGILE LOR TIGANESTI , TIGANU-I TIGAN SI IN ZIUA DE PASTE , HOT ,BANDIT SI CRIMINAL , ASA CA VETI DE ALES PE CINE VOTATI SA VA CONDUCA SI SA VA IA VIATA , SA AUZIM DE BINE.