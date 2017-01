Mircea Băsescu solicită arest la domiciliu

Mircea Băsescu, trimis în judecată pentru trafic de influență, solicită Tribunalului Constanţa înlocuirea măsurii arestului preventiv cu arestul la domiciliu, cererea urmând să fie analizată de judecători săptămâna aceasta. Avocatul lui Mircea Băsescu, Nelu Taşcă, a depus, astăzi, la Tribunalul Constanţa o cerere de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru clientul său. "Am depus cererea de înlocuire a măsurii arestului cu arestul la domiciliu. Se va judeca săptămâna aceasta la Tribunalul Constanţa. E prima cerere de acest fel pe care o facem, instanţa a refuzat până acum eliberarea sub control judiciar", a declarat Nelu Taşcă. El a spus că această cerere ar avea şanse de reuşită deoarece este o măsură mai restrictivă decât cea a eliberării sub control judiciar, aşa cum solicitaseră avocaţii lui Mircea Băsescu săptămâna trecută. În 16 iulie, Mircea Băsescu şi Marian Căpăţână au fost aduşi împreună din arestul Poliţiei Capitalei, cu o dubă, la Tribunalul Constanţa, care a judecat dosarul în care fratele preşedintelui este acuzat că ar fi luat 250.000 euro pentru a-l ajuta pe Bercea Mondial să scape de închisoare.