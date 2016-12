Numele fostului europarlamentar Theodor Stolojan a fost vehiculat în dosarul în care Mircea Băsescu și Marian Căpățână sunt judecați de Tribunalul Constanța pentru trafic de influență. Cea care l-a menționat este Izaura Anghel, fiica lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, audiată, vineri, de instanță. Ea a declarat că, într-una dintre discuțiile pe care le-a avut cu Mircea Băsescu, acesta ar fi trimis-o la Theodor Stolojan când i-a cerut înapoi banii dați drept șpagă, fără să explice, însă, de ce. Și nu a fost singura dezvăluire făcută de Izaura Anghel. Ea a susținut că fratele fostului președinte se lăuda că are influență la Direcția Națională Anticorupție (DNA). „După ce tata a fost condamnat de Tribunalul Dolj, i-am spus lui Mircea să ne dea banii înapoi, dar el ne-a dus cu vorba. Ne promitea că la instanța supremă îl scapă, deoarece are relații la președintele Livia Stanciu și la șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Mircea Băsescu susținea că el comandă tot DNA-ul și că îl are pe fratele său la putere, că are influență asupra magistraților care-l judecau pe tata și că treaba este ca și rezolvată. Nu a fost așa. Mama, tata și fratele meu au ajuns toți la pușcărie. Atunci m-am dus la el să-i cer să-mi restituie banii și ne-a făcut flagrantul”, a declarat Izaura Anghel. Ea a mai afirmat că 300.000 de euro din banii plătiți pentru eliberarea tatălui ei au ajuns la Traian Băsescu.

"TRAIAN BĂSESCU SĂ FIE BĂRBAT!" În afara sălii de judecată, Marian Căpățână a promis că, în cazul în care Traian Băsescu vine la el acasă, la un pahar de whisky, el va spune dacă fostul președinte a luat jumătate din șpaga lui Bercea. „Traian Băsescu să fie bărbat o dată în viață și să spună public adevărul”, a mai zis Căpățână.