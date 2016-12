Mircea Băsescu și Marian Căpățână, muți în fața procurorilor

13:40:55 / 27 Iunie 2014

PRIN VOT TUL DAT DE OAMENI , SE ALEGE CEI DE PARTEA LUI DUMNEZEU SI CEI DE PARTEA DRACILOR , UNII ISI DAU VOTUL DRACILOR DIN NECUNOSTIINTA DE CAUZA . , NU SANT DE CONDAMNAT , DAR TREBUIE SA GANDEASCA BINE , CUI DA VOTUL.

BANII UE AU AJUNS IN MANA TIGANILOR , MILIARDE DE EURO , PRIN ALTI TIGANI TIP PONTA , DAN VOICULESCU SI TOTII TIGANII DIN PARLAMENT SI SENAT , IAR ROMANII SANT VANDUTI CU TARA CU TOT FMI-ului BANCII EUROPENE SI PE UNDE S-AU MAI IMPRUMUTAT ALESII PROSTILOR CELOR 7 MILIOANE CARE I-AU VOTAT PE ACESTI TIGANI BANDITI SI HOTI , IN CONCLUZIE SANTEM VANDUTI SI TREBUIE SA DAM SI DOBANDA LA IMPRUMUTURILE DE BANI , BANI CARE AU AJUNS PE MANA TIGANILOR , IN LOC SA AJUNGA SA SE FACA SOSELE SI BLOCURI PENTRU ROMANII CARE MUNCESC , SE FAC BLOCURI TOT PENTRU TIGANII CARE TRANDAVESC , PAI DACA EUROII AU AJUNS PE MANA TIGANILOR , ASA VA TREBUIE ROMANI FARA JUDECATA , CEI 7 MILIOANE DE TAMPITI , CARE VOTATI TIGANII , DAR AU DE SUFERIT SI RESTUL ROMANILOR PANA LA 18 MILOANE , CAT MAI SANTEM SI JUDECAM NORMAL SI NU VOTAM TIGANII, DECI FACE-TI SOCOTEALA ARITMETICA SIMPLA , DIN 18 MILIOANE DE ROMANI , AU VOTAT 7 MILIOANE , RESTUL DE 11 MILIOANE , NU AU VOTAT , DE CE ? CA NU AU VRUT SA VOTEZE TIGANII HOTI ,TRANTORI , CRIMINALI , BANDITI SI O RASA DE OAMENI RAI , INSEMNATI DE DUMNEZEU INCA DE LA NASTERE , NOU NASCUTUL TIGAN ARE LA NASTERE LA PARTE FESELOR , PE AMBELE FESE UN ROTUND NEGRU , MAI BINE ZIS PE PARTEA INTERFESIERA , ARE ACEASTA PATA NEAGRA , IN MEDICINA SE NUMESTE PATA MONGOLOIDA , DECI TIGANII SANT INSEMNATI DE DUMNEZEU , INCA DE LA NASTERE , CA SANT OAMENII DIVOLULUI , DECI TREBUIE SA NE FERIM DE ACESTIA SI BINEINTELES SA NU-i VOTAM , CA SA NE CONDUCA, DECI NU VOTEZ DRACII , ASA SA NE AJUTE BUNUL DUMNEZEU , O ZI BUNA TUTUROR .