Mircea Băsescu și-a recăpătat jobul... part-time

10:50:40 / 15 Ianuarie 2015

Mircea Basescu si-a recapatat jobul

Ce sa spun,eu castig 1000 lei /luna si am cheltueli,normale+utilitati,de 2000 lei.De unde platesc?Din vesnicile imprumuturi pe care le fac si nu mai dovedesc sa le achit!Am varsta de 60 de ani,am studii superioare,venitul de 1000 de lei,insa,INCA,NU m-am apucat de inselaciuni,smecherii,spagi,etc,.Dar ,ma impac cu gandul ca dorm linistit,iar atunci cand vad un organ de politie in blocul meu,SUNT ABSOLUT SIGUR, ca nu ma cauta pe MINE! Saracul! Acum cred ca-i ajung si acesti bani,Dar,cu ceilalti carora,daca va fi sa numar,nu cred ca mi-ar ajunge zilele ,ptr.ca am deja 60 de ani.