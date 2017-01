Mircea Cărtărescu a lansat „Orbitor” pe o terasă din Vama Veche

Scriitorul Mircea Cărtărescu, aflat pentru prima dată în Vama Veche, „spre ruşinea” sa, a lansat, sîmbătă seara, ultimul volum din trilogia „Orbitor”, „Aripa dreaptă”, carte ce a fost prezentată pentru prima dată publicului la Bucureşti, pe 11 iulie. Cărtărescu a spus că, deşi se află pentru prima dată în Vamă, ştie foarte multe despre spiritul acestui loc, ales de Humanitas pentru o a doua lansare a volumului final din „Orbitor”, ca o revanşă faţă de canicula din Bucureşti.

Directorul editorial Humanitas, Lidia Bodea, a precizat că lansarea de sîmbătă de la terasa „La Bibi”, a fost cea mai neobişnuită la care a participat pînă acum şi pe care a organizat-o pentru amatorii de carte ce nu au reuşit să ajungă la Humanitas Kretzulescu din Bucureşti, unde „Aripa dreaptă” a fost prezentat pentru prima dată publicului.

Autorul a lucrat la „Orbitor”, trilogia în formă de fluture sau de catedrală, timp de 14 ani şi jumătate, iar ultimul volum a fost scris la Academia Schloss Solitude de lîngă Stuttgart, unde a primit o bursă. Cartea datorează mult atmosferei de după Woodstock şi gîndirii New Age, după cum spune scriitorul ce aparţine generaţiei optzeciste, care şi-a propus să „provoace o ruptură socială şi literară”. „Am încercat să creăm o imagine mai puţin scorţoasă a scriitorului, să rămînem oameni normali, care nu vorbesc în metafore şi nu fac lucruri colosale”, a afirmat autorul.

Cărtărescu a spus, la lansarea de la Bucureşti, că nu se simte mîndru că a terminat această carte şi trilogia, „ci doar infinit recunoscător”, asemenea unei mame care tocmai a născut. „Nu ştiu cum s-a scris această carte. Mă simt ca un medium care a primit-o din altă parte. Această altă parte, orice ar fi ea, e adevăratul ei scriitor. Am fost un medium conştiincios, am încercat să renunţ la vicii, cum ar fi nerăbdarea, am încercat să fiu minuţios şi calm, să-mi păstrez firea şi să las această carte să meargă pe calea ei, nu pe un drum al meu”. Scriitorul a spus şi că este foarte bucuros că „darul” primit de el va merge mai departe, la cititori, şi a precizat că nu oferă o carte, ci tot atîtea cărţi cîţi cititori. „Pentru fiecare e o carte unică”.

Cîteva zeci de persoane au participat la evenimentul de la Vama Veche, printre care şi scriitoarea Simona Popescu sau directorul Teatrului de Comedie, George Mihăiţă, dar şi soţia şi fiul scriitorului. Mihăiţă, care a citit, deja, aproximativ 300 de pagini din ultimul „Orbitor”, a spus că volumul l-a cucerit „aşa cum rar” l-a cucerit „o carte a unui autor român”. „Lansarea cărţii în Vamă este un fapt inedit. Indiferent în ce colţ de ţară s-ar afla, Mircea Cărtărescu ar aduce oameni interesaţi de opera lui, dovadă oamenii din această seară, în Vamă, unde ai crede că de orice s-ar putea interesa oamenii, mai puţin de opera lui Mircea Cărtărescu”, a precizat George Mihăiţă.

De altă părere a fost, însă, un alt participant la lansare, Gheorghe Ghinea, în vârstă de 31 de ani, de la Bucureşti, care a citit primele două volume şi îl aştepta cu nerăbdare pe cel de-al treilea. „Nu se potriveşte (locul cu lansarea cărţii - n.r.) pentru că Vama Veche reprezintă acum bere, mici, floricele, şi noi care stăm aici la coadă, nu este genul de roman care ar fi de lansat aici", a spus bucureşteanul.

„Orbitor. Aripa dreaptă” este disponibil în librării la preţul de 39 de lei, iar toate volumele trilogiei costă, în total, 93 de lei. Celelalte două cărţi din serie sînt „Aripa stîngă” (Humanitas, 1996, prima ediţie) şi „Corpul” (Humanitas, 2002).