Mircea Cărtărescu şi Ioana Nicolaie, la Festivalul de Poezie din Suedia

Mircea Cărtărescu şi Ioana Nicolaie participă la Festivalul Internaţional de Poezie de pe insula Gotland, Suedia, desfăşurat între 27 şi 30 august. Seria de toamnă a Salonului de poezie de la Institutul Cultural Român (ICR) din Stockholm se deschide pe 24 august, cu o seară la care vor participa poeţii Mircea Cărtărescu şi Ioana Nicolaie, traducătoarea Inger Johansson, precum şi editorul şi traducătorul Jonas Ellerström, în calitate de moderator.

După întîlnirea cu publicul din Stockholm, cei doi poeţi vor participa la Festivalul Internaţional de Poezie de pe insula Gotland, care are loc între 27 şi 30 august. Festivalul, aflat la cea de-a 16-a ediţie, este organizat de Centrul Baltic pentru Scriitori şi Traducători de la Visby, oraş aflat pe insula Gotland. Printre invitaţii din acest an se mai numără Giannina Braschi (Puerto Rico - New York), Tomi Kontio (Finlanda), Birute Mar (Lituania), precum şi poeţii suedezi Ann Jäderlund şi Magnus William-Olsson.

Mircea Cărtărescu este binecunoscut cititorilor şi presei literare din Suedia şi este primit cu entuziasm la fiecare vizită în această ţară. La Salonul de poezie, Mircea Cărtărescu va prezenta antologia de autor „O zi fericită din viaţa mea/ Ett lyckligt dag i mitt liv\", apărută în 2008, la Editura suedeză Ellerströms, în traducerea lui Dan Shafran şi Lars-Inge Nilsson. Pe lîngă acest volum, lui Mircea Cărtărescu i-au mai apărut în suedeză romanele „Nostalgia\" şi „Orbitor\" (traducerea Inger Johansson, Editura Bonniers 2002, 2004, 2006 şi 2009).

Ioana Nicolaie se va afla pentru prima oară în Suedia. Poezia ei a fost, însă, făcută cunoscută cititorilor suedezi încă din 1999, cu o selecţie de poeme în traducerea lui Dan Shafran, apărută în numărul tematic „Poezia europeană contemporană\" al revistei literare 00-tal. Pentru Salonul de poezie, scriitoarea Gabriela Melinescu a realizat o selecţie din volumul de poeme „Cerul din burtă\" (2005), de Ioana Nicolaie, ce va fi prezentată publicului în traducerea lui Inger Johansson.