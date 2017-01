Mircea Cărtărescu şi Marius Chivu se întâlnesc cu publicul estival

La Mangalia, cartea este pe... val, până pe 19 august, pe toată durata desfăşurării Târgului Estival „Carte la nisip” fiind programate lansări de carte, dar şi seri cu rock şi folk. La manifestarea culturală ajunsă la cea de-a XV-a ediţie, sunt aşteptaţi, în această lună, printre alţi slujitori ai... peniţei, scriitorii Mircea Cărtărescu, cu volumul „Ochiul căprui al dragostei noastre” şi Marius Chivu, cu „Trei săptămâni în Himalaya”. Chivu îşi va lansa cartea pe 11 august, iar Cărtărescu se va întâlni cu cititorii pe 12 august.

IN MEMORIAM ADRIAN PĂUNESCU Până la întâlnirea cu cei doi autori ale căror volume apar sub sigla Editurii Humanitas, potrivit programului Târgului „Carte la nisip”, publicul este aşteptat astăzi, de la ora 20.00, în Parcul Cercului Militar din Mangalia, pentru a vorbi despre Adrian Păunescu şi Cenaclul Flacăra. Întâlnirea va fi moderată de fiul regretatului poet, Andrei Păunescu şi de Cornel Diaconu. Momentul va fi urmat de un recital susţinut de Andrei Păunescu.

Mâine este programată, de la ora 20.00, o seară folk-rock, iar vineri, de la aceeaşi oră, directorul editorial Humanitas Fiction, Denisa Comănescu, va prezenta publicului estival cele mai noi cărţi apărute sub egida cunoscutei case editoriale. De asemenea, pe 13 august, de la ora 20.00, Mircea Cărtărescu, Dan C. Mihăilescu, Ioana Nicolae, Tania Radu, Marius Chivu şi directorul general al Editurii Humanitas, Lidia Bodea, vor vorbi despre cele mai frumoase amintiri culinare care au stat la baza volumului „Intelectuali la cratiţă”, coordonat de Ioana Pârvulescu. Ziua următoare, pe 14 august, Dan C. Mihăilescu îl va dezvălui pe Caragiale din scrisori în eseul „I.L. Caragiale şi caligrafia plăcerii\".

Seria lansărilor de carte sub egida Humanitas se va încheia pe 18 august, de la ora 20.00, cu lansarea volumului „Namaste. Un roman de aventuri spirituale în India”, de Sega.