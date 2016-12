Mircea Diaconu pleacă în „Ocolul României în 22 de zile!“

După ce s-a luptat cu serviciile româneşti, după ce s-a luptat cu partidul care îl adoptase iniţial şi după ce a câştigat lupta cu Agenţia Naţională de Integritate demonstrând că poate, vrea şi că are dreptul să candideze pentru un post în Parlamentul European, Mircea Diaconu îşi începe periplul electoral prin ţară. Nu doar pentru a le spune românilor ce are de gând să facă din funcţia de parlamentar european şi cum are de gând să lupte pentru drepturile lor, ci şi pentru a le mulţumi pentru încrederea cu care l-au învestit atunci când au semnat pentru ca el să poată candida pentru PE. Aşadar, Mircea Diaconu a remis un comunicat de presă în care spune că sâmbătă va pleca în „Ocolul României în 22 de zile!“. „Vă aştept să-mi fiţi alături la startul călătoriei, de la ora 11.00, în parcarea din Piaţa Victoriei. Atât traseul, cât şi locaţia exactă unde mă voi afla pot fi consultate în timp real pe site-ul nostru www.mirceadiaconu2014.eu“, se arată în comunicatul candidatului la europarlamentare.