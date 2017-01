Mircea Diaconu refuză să se întoarcă în PNL

Nici nu a fost adoptat bine noul statut al PNL că noul președinte al partidului, Klaus Iohannis, îndeamnă deja la încălcarea lui. Vorbim despre acea prevedere prin care persoanele care au plecat din PNL sau care au fost date afară din partid nu mai au voie să se întoarcă timp de un an. Spuneam acum câteva zile că, prin modificarea statutului, conducerea PNL s-a asigurat că cei care au plecat din partid nu se vor întoarce curând pentru a avea și pretenții la cel mai apropiat scrutin (vizat direct fiind Călin Popescu-Tăriceanu). Pentru Iohannis se pare că nu contează acea prevedere, pentru că, imediat ce a fost ales președinte, el a făcut un apel către liberalii care au plecat din partid în ultima vreme să se reîntoarcă. Chiar dacă nu i-a fost lansată direct invitația, Mircea Diaconu spune că nu ar face așa ceva nici în ruptul capului. „Nu am auzit și nu mă interesează. Eu am tuns iarba, gata! Eu am plecat, sunt independent, statutul meu este unul foarte clar și definitiv“, a declarat Mircea Diaconu. Amintim că acesta a demisionat din PNL în momentul stabilirii candidaturilor pentru alegerile europarlamentare. Aflat inițial pe listă, Diaconu a fost scos în urma contestării sale de către ANI, care susținea că acesta nu este compatibil și nu mai are dreptul să candideze. Chiar și așa, Diaconu a candidat independent și a obținut 7% dintre voturi, devenind europarlamentar.