Mircea Geoană, propus pentru excludere

Comisia Naţională de Arbitraj şi Integritate Morală (CNAIM) a PSD a decis, cu 43 de voturi pentru şi cinci împotrivă, să propună Comitetului Executiv Naţional (CExN) al PSD excluderea din partid a lui Mircea Geoană. Anunţul a fost făcut de preşedintele comisiei, Dan Şova, care nu a precizat care sunt încălcările de statut constatate de comisie. “Şedinţa a început la ora 13.00, când îl aşteptam şi pe Mircea Geoană. Am fi dorit să-i ascultăm şi lui Geoană punctul de vedere, pentru că pe cel al preşedintelui Victor Ponta, de unde a venit şi solicitarea de excludere, îl ştiam. Mircea Geoană nu a venit, astfel că s-a decis ca excluderea sau menţinerea lui în PSD să fie stabilită de CexN, forul îndreptăţit să o facă. Până la urmă este o decizie politică, şi consider că CexN este cea mai bună variantă pentru un rezultat final”, a declarat membrul CNAIM Cristinel Dragomir. La o oră după încheierea şedinţei, la sediul PSD a venit şi Mircea Geoană. Preşedintele Senatului a declarat duminică, imediat după ce a aflat că s-a propus excluderea sa din PSD, că este “consternat de situaţia creată” şi că practic nu îşi mai recunoaşte propriul partid. “Am fost invitat în scris la ora 14,15 şi am venit la 14,10, aşa cum e civilizat, şi am constatat că şedinţa comisiei deja se epuizase pe un ton foarte vehement, se pare cu foarte multe acuze reciproce în interiorul acestei comisii. Este regretabil, mi-am oferit disponibilitatea să particip în continuare, însă Dan Şova mi-a comunicat că e prea târziu şi că nu mai poate să convoace colegii pentru discuţia noastră, deşi erau aici în sediul partidului. Regret enorm această situaţie, nu sunt vinovat cu absolut nimic, am venit aici cu bună-credinţă”, a declarat Geoană. Imediat după aceea, Dan Şova a declarat că, în urma solicitării comisiei pentru audierea lui Geoană, nu s-a primit din partea acestuia nicio confirmare scrisă a faptului că se va prezenta la comisie. Secretarul general al PSD, Liviu Dragnea, a declarat că se va întocmi un raport pe care îl va înainta Biroului Permanent Naţional, unde se va decide cel mai probabil şi data la care se va convoca CExN. Liberalii par să fie şi ei de partea lui Victor Ponta. “Cu privire la decizia Comisiei de Integritate a PSD, din punctul nostru de vedere, avem o relaţie instituţională cu PSD, avem o relaţie care este desfăşurată prin intermediul conducerii acestui partid, mai mult, este şi o relaţie politică ce presupune acel tandem cu mare impact electoral Crin Antonescu-Victor Ponta şi, inclusiv din acest punct de vedere, există întreaga noastră susţinere pentru Victor Ponta, pentru conducerea PSD. Chiar dacă din punct de vedere intern nu avem noi posibilitatea să facem ceva, există această susţinere politică pe care o exprimăm”, a declarat Mihai Voicu.