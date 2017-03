Mircea Ionescu-Quintus, decorat de preşedintele Klaus Iohannis

Fostul preşedinte al PNL Mircea Ionescu-Quintus a fost decorat de către preşedintele Klaus Iohannis, vineri, la Palatul Cotroceni, cu Ordinul ”Steaua României” în rang de Ofiţer. În discursul ținut la Palatul Cotroceni, Quintus a recunoscut că viața sa a fost ca un roman, transmite antena3.ro.

„Ce grei sunt acești 100 de ani, altădată zburda. Mult stimate domnule președinte, distinsă asistență, doamnelor și domnilor reprezentanți ai presei cu care m-am avut bine, ei nu întotdeauna, eu da. Vreau să vă spun că nu mi-a fost ușor să trăiesc așa o îndelungată viață, mai ales pentru că, așa cum spune soția mea, viața ne-a dat de toate și bune și mai puțin bune. Sfârșitul de viață îl trăim cu cele bune. Spunea un critic, un roman dacă nu are 100 de pagini e nuvelă. Viața mea a fost un roman, am trăit peste 100 de pagini. Câte 10 zile o pagină. Mă gândeam cum aș putea în câteva minute să trec prin acest roman, vreau să vă spun că am luat viața pe umerii mei și răspunderea mea încă de la 15 ani când bunul și valorosul meu părinte ne-a lăsat. Atunci am avut răspunderea familiei, tatăl meu a murit sărac. Eu nu sunt. Am casa soției mele de zestre și cu retribuțiile. Două pensii, două retribuții. Avem ce ne trebuie, nu sunt sărac, dar nici nu am pus nimic deoparte, îmi amintec eram vicepreședintele Camerei Deputaților, m-am trezit cu două persoane înalte, frumoase, i-am primit în birou m-au întrebat dacă am fost avocat, voiau să mă angajeze. Nu are importanță, doar pentru consultări. Mi-au oferit salariu un milion, pentru priceperea mea. Mi-am dat seama ce însemna să te angajezi. M-am ferit de-a lungul vietții de compromisuri, de lucruri care mi s-au părut necorecte, de aceea tb să-mi amintesc (…) vreau să vă spun că mi-am împărâțit romanul vieții în trei capitole și de fiecare dată am încercat să-mi slujesc oamenii, societatea și patria. Și mi-am făcut datoria că m-am pregătit pentru profesia de avocat, când am ieșit la 70 de ani, era un ministru al Justiției a venit la Ploiești și mi-a propus să rămân mai departe, pentru că sunt cinstit. Cred că mi-am făcut datoria ca profesionist, am fost 50 de ani avocat, peste 30 de ani am fost în regimul comunist. Mi-am făcut datoria, mă laud, ca român și ca ostaș. Am îmbrăcat haina militară în 1938 și am venit la haină civilă peste șapte ani, făcând toate campaniile și am primit o înaltă distincție de război. Mi-am făcut datoria și ca om politic în ultimii 25 de ani, exact în clipa în care am ieșit la pensie, poate am făcut ceva, iar toată ceremonia de astăzi se datorează și modului că mi-am făcut datoria și față de partidul familiei mele. Bunicul meu a fost unul dintre fondatorii partidului în 1875, tatăl meu a fost un fruntaș liberal și am venit eu. De 100 de ani familia Quintus trăiesc cu PNL și cred că mi-am făcut datoria. Vă doresc multă sănătate. dumneavoastră domnule președinte aveți nevoie. (…) Prin urmare, vă mulțumesc din suflet că prețuți ceea ce am încercat eu să fac într-o viață, fiindcă înainte de toate mă simt mândru că sunt român și să fiu vrednic de acest neam. Vă mulțumesc, vă doresc sănătate și cine îndrăznește să ajungă la 100 de ani, ar fi bine să o sărbătorească tot aici”, a declarat Mircea Ionescu-Quintus citat de antena3.ro.