Mircea Lucescu este noul selecționer al naționalei Turciei

Federația Turcă de Fotbal a ajuns la un acord cu antrenorul român Mircea Lucescu pentru preluarea postului de selecționer al naționalei Turciei, a anunțat forul pe site-ul său oficial. Lucescu va semna un contract pe doi ani, cu opțiune de prelungire pentru încă unul, vineri, la ora 14.30, într-un cadrul oficial, la centrul de antrenament al naționalei Hasan Dogan. Lucescu, în vârstă de 72 de ani, va primi 2,5 milioane de euro pe an.

Numirea lui Lucescu vine după ce Șenol Guneș și Abdullah Avci au refuzat oferta federației. Lucescu îl înlocuiește la cârma echipei Turciei pe Fatih Terim, care a demisionat săptămâna trecută. Pentru Mircea Lucescu, Turcia este a doua echipă națională pe care o pregătește în carieră, după ce a antrenat reprezentativa României în perioada 1981-1986.

Turcia ocupă locul al treilea în Grupa I a preliminariilor CM 2018, cu 11 puncte, după Croația și Islanda, care au 13 puncte fiecare. Urmează Ucraina 11 puncte, Finlanda 1 punct și Kosovo 1 punct. Următorul meci al Turciei va avea loc pe 2 septembrie, în deplasare, cu Ucraina.

OFERTA TURCIEI A FOST UNA DE NEREFUZAT

Iată primele declarații oferite de Mircea Lucescu pentru mass-media din România, după anunțul federației din Turcia:

„Nu pot să spun că e o vorba de o provocare, e o reîntoarcere acolo unde am avut succes şi acolo unde am fost iubit, apreciat. Au trecut 13 ani de când am plecat de la Beşiktaş, an de an fotbalul turcesc şi-a dorit să mă întorc. Nu numai la club, ci şi la echipa naţională. Acum a fost făcută o ofertă care nu putea să fie refuzată prin prisma faptului că îmi dă posibilitatea să conduc o echipă naţională în ultimii ani ai carierei mele.

Am încercat să fac o pauză, a fost imposibil. 40 de ani n-am avut o pauză, un an sabatic să-i spunem. De aceea am luat hotărârea să revin pe terenul de joc. Sunt patru meciuri de disputat în preliminariile Campionatului Mondial, o şansă există, voi încerca să o fructific.

În legătură cu echipa României, eu cred că trebuie să fie preluată de un antrenor tânăr, ambiţios. Avem în momentul de faţă antrenori foarte buni care aşteaptă să fie chemaţi la echipa naţională şi care ar putea să dea foarte multe echipei naţionale. Răzvan are drumul lui, cariera lui. În niciun caz nu va putea fi secundul cuiva după ce a fost antrenor principal o perioadă atât de lungă. Însă el face parte din categoria de antrenori tineri ai României care au acumulat foarte multă experienţă internaţională şi care ar putea să preia echipa naţională

Trecerea de la echipe de club la o echipă națională mă obligă să gândesc, mă obligă să-mi revizuiesc absolut toate metodele, pentru că de data asta nu se mai pune problema antrenării. Este vorba de a selecţiona, de a pregăti echipa în cele 3-4 zile avute la dispoziţie, la un nivel foarte ridicat. E nevoie de o înţelegere deosebită cu jucătorii, de o analiză serioasă şi aprofundată asupra adversarilor. Sunt cu totul alte elemente. Între a fi selecţioner şi a fi antrenor de club este mare diferență. Eu sper că experienţa şi perioada petrecută la conducerea echipei naţionale, când eram foarte tânăr, mă vor ajuta”.