Mircea Sandu a atacat dur conducătorii de cluburi

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Mircea Sandu, şi directorul general, Ionuţ Lupescu, au susţinut, ieri, la Bucureşti, o conferinţă de presă în care au vorbit despre ultimele problemele ale fotbalului românesc şi au lansat acuze dure la adresa conducătorilor de cluburi. Lupescu a declarat că George Copos a legalizat şpaga în fotbalul românesc, iar despre Marian Iancu a spus că nu a făcut nimic pentru fotbalul românesc. În schimb, Mircea Sandu i-a cerut lui Gigi Becali să nu mai facă glume, după ce patronul Stelei a spus că a oferit bani unor arbitri şi jucători, şi le-a solicitat reprezentanţilor mass-media să nu îi mai mediatizeze pe patronii cluburilor. Ulterior, latifundarul din Pipera şi-a schimbat poziţia, explicînd că a glumit. “Dacă vorbiţi cu toţi conducătorii cluburilor, toţi preferă arbitri tineri. Haideţi să nu îi mai facem hoţi pe cei care sînt tineri, chiar dacă au făcut greşeli mari. Avem tot felul de declaraţii, că retrag echipa de pe teren, că este cea mai neagră perioada a arbitrajului. Cu toţii facem parte din fotbal şi cei care fac astfel de declaraţii ar trebui să ne lase!”, a spus Mircea Sandu, care a mai spus că, probabil, Direcţia Naţională Anticorupţie se va sesiza în cazul autodenunţului finanţatorului stelist Gigi Becali. Sandu a mai adăugat că a cerut Comisiei de Disciplină să aplice sancţiuni cu depunctarea echipelor sau retrogradarea în cazul declaraţiilor calomnioase făcute de conducătorii de cluburi.

Aflat printre cei acuzaţi că ar fi luat bani de la Gigi Becali, fostul arbitru constănţean Constantin Frăţilă a negat vehement acest lucru. “Nu am vorbit niciodată cu Gigi Becali. Nu mă interesează astfel de conflicte, nu mă interesează arbitrajul. Sincer să fiu, nici nu prea am urmărit meciurile din Liga I în ultimul timp pentru că am alte preocupări, cum ar fi afacerile şi politica. Pe vremea cînd eram eu arbitru nu erau astfel de scandaluri”, a explicat Frăţilă. Poziţia lui Mircea Sandu a fost întărită şi de vicepreşedintele Comisiei Centrale de Arbitri, Marcel Lică, fostul arbitru constănţean apărînd nouă generaţie din arbitrajul românesc. “Acuzele trebuie probate, iar vinovaţii pedepsiţi, fie că este vorba de arbitri, fie că este vorba de conducătorii de cluburi. Ceea ce a făcut Gigi Becali este tipic pentru conducătorii de cluburi. Acuză, iar apoi retractează. În arbitraj se simte o însănătoşire, dar, din păcate, greşelile mari sînt din ce în ce mai frecvente. Nu este însă vorba de rea intenţie, ci de faptul că tînăra generaţie nu a reuşit să se impună şi prin valoare şi suferă de lipsa de experienţă”, a explicat Lică.