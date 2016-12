Mircea şi Traian Băsescu, implicaţi în trafic cu explozibili pentru terorişti

Lista acuzaţiilor grave legate de implicarea membrilor familiei Băsescu în afaceri cu armament s-a extins. Pe lîngă suspiciunile de conflict de interese care planează asupra şefului statului, Traian Băsescu, după dezvăluirile făcute de cotidianul “Bursa”, au apărut acuze legate de implicarea lui Mircea Băsescu în operaţiuni secrete privind transportul de armament, în favoarea unor organizaţii teroriste, lansate de jurnalistul Sorin Roşca Stănescu. Informaţii postate de Stănescu pe blogul personal au fost confirmate de unul din directorii firmei care s-a ocupat de operaţiune, însă transportul de armament este declarat a fi inexistent de către autorităţi. Stănescu susţine însă că preşedintele României ar fi acoperit urmele întregii afaceri susţinute de fratele său. Informaţiile contradictorii tind să adîncească şi mai mult misterul afacerilor familiei Băsescu. Cine ştie?! Poate că mîine vom afla, de la te-miri-ce instituţii ale statului, că Mircea şi Traian Băsescu nu sînt fraţi!

Scandalul legat de implicarea lui Mircea Băsescu, fratele preşedintelui Traian Băsescu, în firma pentru afaceri cu armament DesintCo şi, implicit, de conflictul de interese în care este vizat şeful statului, Traian Băsescu, se acutizează. Publicarea de către cotidianul central „Bursa” a unei anchete legate de acest subiect a generat o avalanşă de reacţii atît în mediul politic, cît şi în societatea civilă. Jurnalistul Sorin Roşca Stănescu îl acuză pe Mircea Băsescu, pe blogul personal, că a participat la o operaţiune ultrasecretă de trafic internaţional cu mari cantităţi de explozibil. “Cinci vapoare sosite din Thailanda au fost ancorate în Portul Constanţa. Operaţiunea a fost dirijată de Mircea Băsescu, fratele preşedintelui României. Încărcătura consta în substanţe explozive şi muniţie”, susţine Roşca Stănescu pe www.sroscas.ro. Destinaţia finală, conform contractului încheiat de partea thailandeză cu Romarm SA, aparţinînd Ministerului Industriilor, era UM Băbeni din Vîlcea. „Acolo, explozibilii şi muniţia, în loc să fie distruşi, au fost reambalaţi. În scurt timp, a avut loc exportarea acestora, fiind utilizat drept intermediar şi cărăuş Romagro Cereal. Operaţiunea s-a realizat tot pe cale maritimă, fiind asigurată din nou de Mircea Băsescu\", scrie jurnalistul. Interpol Belgia se interesează de traseul a 12 milioane euro, care reprezintă doar o fracţiune din cîştig. \"Este suma despre care Interpol Belgia presupune că a fost dirijată prin intermediul S.C. Romagro Cereal către două organizaţii teroriste. Interpol Belgia a transmis, la 21 ianuarie 2009, o adresă urgentă Ministerului Administraţiei şi Internelor, Centrului de Cooperare Poliţienească Internaţională şi Biroului Naţional Interpol, prin care solicită investigarea lui Bakri Imad Abdul Reda, care este asociat al Romagro Cereal România\", se mai arată în anchetă. Un rol cheie l-a avut, în această afacere, preluarea şi descărcarea în secret, de către Mircea Băsescu, la sfîrşitul anului 2008 sau în prima parte a lunii ianuarie 2009. Jurnalistul mai spune că tot Mircea Băsescu a asigurat şi reexportarea în secret a explozibilului. În urma informării sale de către Direcţia Naţională Anticorupţie şi SRI, Traian Băsescu a dispus încetarea oricăror acţiuni şi activităţi desfăşurate de Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă. Preşedintele României i-a suspendat din funcţie pe toţi directorii Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi a dispus reţinerea şefului DGIPI, Cornel Şerban. Adevăratul motiv a fost camuflat prin celebra arestare a omului de afaceri Puiu Popoviciu. Rezumînd, Stănescu afirmă că Mircea Băsescu ar fi fost implicat într-o afacere de trafic de explozibil alături de o persoană pe nume Bakri Imad Abdul Reda, suspectată de legături cu organizaţii teroriste şi aflată în vizorul Interpol şi că afacerea ar fi fost muşamalizată de instituţiile statului român la comanda preşedintelui Traian Băsescu. „Unul a făcut, iar celălalt a acoperit”, susţine pe blogul lui Sorin Roşca Stănescu.

Mircea Băsescu susţine că nu are nicio legătură cu armamentul

Informaţiile legate de manipularea explozibililor de către firmele fratelui preşedintelui au fost confirmate de fostul director executiv al societăţii Romagro, Cornel Purcărea. Cu toate acestea, Mircea Băsescu susţine că nu a avut niciodată legături cu afacerile legate de armament. Într-un comunicat de presă emis ieri, Mircea Băsescu neagă implicarea în comerţul cu arme sau cu explozibili şi susţine că \"povestea însăilată\" de Sorin Roşca Stănescu nu are nicio legătură cu activitatea pe care el o desfăşoară în portul Constanţa în calitate de manager al unei societăţi comerciale. El precizează că depozitarea containerelor cu marfă aflate în tranzit prin portul Constanţa se face în conformitate cu legea şi sub supravegherea vămii. \"În timpul staţionării în port şi a tranzitului pînă la destinaţie, containerele sînt sigilate şi singura instituţie care răspunde de conţinutul lor este vama. Acest tip de operaţiuni se prestează pentru toate firmele care prezintă documentele legale pentru marfa importată, exportată sau aflată în tranzit\", scrie Mircea Băsescu. \"Nu sînt şi nu am fost niciodată implicat în operaţiuni de comerţ cu arme sau explozibili\", afirmă Mircea Băsescu în comunicat.

Comisarul Remulus Lăzăroaia, şef al Poliţiei Port Constanţa pînă în urmă cu cîteva săptămîni, a declarat, ieri, că nu are cunoştinţă despre niciun transport de armament ori de muniţie efectuat în perioada ianuarie-februarie 2009 prin Portul Constanţa. Lăzăroaia a precizat că Poliţia Port Constanţa se implică în securizarea unor astfel de transporturi numai în baza unor protocoale semnate cu firmele implicate în transport, dar astfel de protocoale nu au fost semnate în perioada respectivă. El a mai spus că, dacă ar fi fost un astfel de transport, chiar dacă Poliţia Port nu ar fi fost implicată în securizarea acestuia şi ar fi fost implicată o altă structură - SRI etc, - totuşi Poliţia ar fi fost avizată de existenţa transportului, dar nici acest fapt nu s-a întîmplat. \"Nu am auzit de niciun transport de muniţie ori de armament în perioada respectivă, în Portul Constanţa, mai ales că, fiind vorba despre o cantitate atît de mare, de mii de tone, aş fi reţinut\", a mai declarat comisarul Lăzăroaia. La rîndul său, şeful IPJ Constanţa, comisarul şef Aurelian Zaheu, a spus că nu are cunoştinţă despre transportul respectiv.

Acuzaţiile lui Sorin Roşca Stănescu, potrivit cărora fratele şefului statului ar fi fost implicat într-o afacere de trafic de explozibil alături de o persoană suspectată de legături cu organizaţii teroriste şi aflată în vizorul Interpol sînt extrem de grave. La fel de grave sînt şi cele potrivit cărora preşedintele României ar fi ştiut de această afacere şi i-ar fi acoperit urmele. Jurnalistul susţine pe site-ul personal că îşi asumă \"întreaga răspundere civilă şi penală pentru informaţii\". Pînă la închiderea ediţiei, şeful statului nu a reacţionat la aceste acuzaţii.