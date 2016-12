Mircea Stoian, de la PRM la PP-DD

După ce s-a învârtit puţin în jurul cozii, fostul lider al PRM Constanţa Mircea Stoian a anunţat, ieri, că a trecut în barca PP-DD. Şi asta în condiţiile în care, cu numai două zile înainte, tot el spunea că va rămâne în PRM, dar ca simplu membru. Stoian a anunţat că s-a alăturat popularilor chiar în cadrul unei conferinţe de presă a PP-DD Constanţa. Mai mult, acesta susţine că alături de el au mai plecat din PRM membri a 26 de filiale din tot judeţul. În total el afirmă că peste 1.300 de membri au părăsit barca lui Corneliu Vadim Tudor şi s-au urcat în cea a lui Dan Diaconescu. „După plecarea lui Radu Comănici, am luat totul de la zero. Am investit bani, timp şi am pus suflet în tot ce am făcut. Acum s-a dus totul printr-o simplă decizie de la centru. E o decizie luată pe picior. Este a treia ţeapă pe care mi-am luat-o şi consider că mi-am pierdut destul timp cu şi în acest partid“, a declarat Stoian. El a explicat că zilele următoare va discuta cu membrii din alte 20 de organizaţii pentru a se alătura demersului său de a pleca din PRM la PP-DD.