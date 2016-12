Mircea Timofte, preşedintele Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor

În România, statutul asistentului medical, pe alocuri, este controversat, aşa cum este şi cel al medicului. Sunt pacienţi care critică atitudinea personalului medical, fie medici, fie asistenţi medicali, sunt pacienţi care reclamă superficialitatea cu care sunt trataţi în spitalele din România, dar şi faptul că unele servicii medicale sunt prestate de către personalul medical doar dacă sunt acordate plăţi informale sau ciubucuri, aşa cum mulţi le numesc. De partea cealaltă, trebuie să recunoaştem că sunt şi pacienţi cât se poate de mulţumiţi de îngrijirile pe care le primesc, de profesionalismul cadrelor medicale. Din păcate, partea pozitivă este expusă mai puţin publicului, oamenii ies rar la rampă cu mulţumiri adresate celor care le-au stat la căpătâi în spitale. Nimeni nu neagă „uscăturile” sistemului sanitar românesc, însă trebuie luat în calcul şi faptul că subfinanţarea unui sector extrem de important n-a făcut altceva decât să ducă la „taxarea” nelegală a unor prestaţii medicale. Din cauza lefurilor mizerabile cu care sunt răsplătiţi salariaţii în halate albe, România este pe lista ţărilor în care exodul cadrelor medicale este de neoprit. Nimeni nu-şi plânge de milă. Se încearcă găsirea unor soluţii astfel încât şi cadrul medical din ţara noastră să plece mulţumit acasă, să fie mulţumit de răsplata financiară, dar nu numai. Organizaţiile profesionale din Sănătate sunt cele care se preocupă, în permanenţă, de pregătirea personalului medical, astfel încât prestaţiile lor medicale să aibă efectul scontat: mulţumirea deplină a pacienţilor. Asistenţii medicali din România sunt „în grija” Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR). Este singura organizaţie profesională care s-a preocupat, permanent, să ofere sistemului sanitar un asistent medical foarte bun profesionist, cu simţ de răspundere faţă de actul medical pe care-l prestează, faţă de pacient.

ALEGERI Zilele trecute, în ţară, mai multe filiale ale OAMGMAMR au organizat alegerile pentru noi conduceri. OAMGMAMR, filiala Constanţa, este una dintre organizaţiile care au reuşit validarea alegerilor, nedepunându-se nicio contestaţie. Preşedinte al Organizaţiei constănţene a fost reales Mircea Timofte, el reprezentând şi asistenţii medicali din întreaga ţară. Şi-a dorit să ducă mai departe proiectele începute, dar şi să iniţieze altele, astfel încât şi ţara noastră să se alinieze ţărilor membre, din acest punct de vedere. „Ordinul, ca organizaţie profesională cu atribuţii delegate de autoritatea statului, are o serie de sarcini, printre care: autorizează exercitarea profesiei, înregistrarea lor (asistenţilor - n.r.) în Registrul Unic, recunoaşterea calificării profesionale, dar judecă şi abaterile de la regulile de etică şi deontologie. În acest sens, în mandatul care s-a încheiat au fost făcuţi paşi importanţi. Am candidat din nou şi am să candidez şi la funcţia de preşedinte al Ordinului naţional pentru că vreau să continui ce am început, dar şi să dezvolt alte proiecte”, a declarat preşedintele OAMGMAMR, filiala Constanţa, totodată preşedintele OAMGMAMR. Şeful asistenţilor medicali recunoaşte că sunt şi colegi care nu fac cinste profesiei, motiv pentru care are în plan întărirea rolului comisiliilor de disciplină, revizuirea codului de etică şi deontologie profesională, toate în interesul pacienţilor. Nu vrea sub nicio formă să-i pună în umbră pe colegii care-şi fac treaba cu profesionalism, felicitându-i pentru eforturile pe care le depun, în actualele condiţii ale Sănătăţii din România.

APARE CARDUL PROFESIONAL Preşedintele Mircea Timofte a subliniat că Ordinul are obligativitatea să revizuiască şi să actualizeze Registrul Unic, prin introducerea datelor suplimentare, calificarea profesională a asistenţilor medicali; toate aceste date trebuie actualizate la zi, ocazie cu care va fi emis un card profesional. „Ministerul Sănătăţii trebuie să aibă acces la acest Registru, astfel încât să dezvolte politica de personal. Sunt preocupat ca Registrul să fie actualizat şi revizuit permanent”, a declarat Timofte. Alegerile OAMGMAMR vor avea loc pe 8 noiembrie, preşedintele OAMGMAMR având în plan un nou mandat şi pentru şefia Ordinului naţional.

În urma alegerilor, OAMGMAMR filiala Constanţa este condus de: Mircea Timofte - preşedinte; Mari-Larisa Băluşescu - vicepreşedinte; Virginia Drăguşanu - vicepreşedinte; Cristina-Maria Asofiei - vicepreşedinte; Daniela Cîmpan - secretar judeţean. Potrivit preşedintelui Comisiei Electorale de la Constanţa, Maria Ionescu, în urma alegerilor nu a fost depusă nicio contestaţie, aşa că listele au fost validate. Precizăm că Maria Ionescu s-a aflat la cârma OAMGMAMR Constanţa încă din anul 1999, atunci organizaţia profesională fiind sub numele de Colegiul Asistenţilor Medicali. În 2002, Colegiul a devenit, potrivit legii, Ordin. Din 2004, Maria Ionescu a fost aleasă vicepreşedinte al Ordinului constănţean cu atribuţii delegate de preşedinte, până în 2012.