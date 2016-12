Mirciștii au comis-o din nou! Premiul I la o competiție în Canada!

La orice competiție participă, mirciștii sunt însoțiți de succes, așa că adună cele mai importante premii. Șase elevi ai Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanța i-au cucerit pe canadienii Colegiului Vanier din Montreal după ce au participat la un târg științific, în perioada 23 - 27 martie. Proiectul original pe care l-au gândit - crearea unei insule artificiale în Marea Neagră, la 30 de kilometri de Năvodari - le-a adus mirciștilor premiul I la concursul organizat de colegiul din Montreal, instituție parteneră a școlii constănțene. Deși nu au creat practic insula, cum au făcut restul elevilor participanți la concurs, din lipsa banilor, ideea inovatoare a tinerilor, dar și răspunsurile pe care le-au oferit tuturor celor interesați de proiectul lor le-au adus premiul cel mare. ”Mă așteptam să câștigăm un premiu, dar nu chiar pe cel mai mare. Problema a fost că noi am avut doar o idee de proiect, în timp ce ceilalți concurenți au creat ceva cu o marșabilitate mai practică. Dar totuși juriul a apreciat că am avut idei originale și un proiect eco-friendly”, a spus eleva în clasa a XI-a E a CNMB Ana-Maria Strîmbeanu. Ideea proiectului le-a venit, spun tinerii participanți, după ce au aflat că în Marea Neagră există importante resurse de hidrogen sulfurat, care ar putea fi exploatate. Pe insula pe care au proiectat-o elevii, se vor realiza activități de cercetare științifică și explorare maritimă, pentru că Marea Neagră are un potențial foarte mare de cercetare. De asemenea, tinerii au gândit să folosească energia solară și eoliană de pe insulă, dar, pe lângă acest scop, insula ar fi și un centru de interes pentru turism, activități culturale și de agrement, dar și pentru medicină de înaltă calitate. ”Cea mai grea întrebare referitoare la proiect a fost legată de costurile pe care le implică realizarea insulei, lucru pe care noi nu l-am luat în calcul. Noi ne-am bazat pe teorie și dezvoltarea insulei și nu ne-am gândit la costuri și de aceea a fost greu să răspundem la această întrebare”, a spus eleva în clasa a X-a Flavia Georgescu. Deși nu au primit premii materiale, tinerii se bucură că au fost apreciați de canadieni și speră să aibă șansa să studieze pe viitor în facultățile din Canada.

CINE SUNT CÂȘTIGĂTORII Echipa de șase elevi a fost formată din Ana-Maria Strîmbeanu (clasa a XI-a E), Flavia Georgescu (clasa a X-a B), Elia Cușă (a XII-a F), Bogdan Andoni (a XI-a D), Bogdan Dincă (a XI-a E) și Ariana Iliaz (a XI-a E), respectiv profesoara de limba engleză Steluța Andrei, care a fost alături de tineri în Canada, și profesorul de fizică Ion Băraru, coordonatorul științific al proiectului. ”Ne-am bucurat de sprijinul elevilor și profesorilor de origine română din colegiul din Montreal și chiar am captat interesul tuturor la standul nostru”, a spus prof. Steluța Andrei. Canadienii s-au interesat nu doar de proiect, ci și de educația din România și despre școala din care provin.

INVITAȚIE LA O ALTĂ COMPETIȚIE Delegația românilor i-a impresionat pe canadieni, așa că aceștia au fost invitați și anul viitor la un nou concurs organizat la Vanier, dar și alte instituții și-au manifestat interesul în dezvoltarea de parteneriate. De asemenea, în baza colaborării existente între cele două instituții, constănțenii vor să dezvolte la Constanța un proiect comun în domeniul multimedia.