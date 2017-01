Mircista care a impresionat o lume întreagă la biologie

Elevii constănțeni reprezintă cu succes liceele din care provin la multe dintre competițiile la care participă. Mulți dintre aceștia reușesc performanța să se califice în etapele naționale și internaționale ale olimpiadelor. Cea mai recentă reușită la o olimpiadă internațională aparține elevei Teodora Maria Ilie - Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanța, care a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Biologie din Indonezia. Teodora este o un copil modest, vesel, cu multe vise și ambiții. Își dorește de mult timp să devină medic și pentru cariera acesta s-a pregătit de câțiva ani. Succesul la Olimpiada Internațională de Biologie din Indonezia i-a asigurat un loc la Facultatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București și la Universitatea ”Babeș-Bolyai” din Cluj. Deși învățatul și pregătirea pentru olimpiade i-au ocupat mult timp (în perioada de pregătire învăța câte 9-10 ore pe zi), vorbește cu plăcere despre pasiunile ei. Spune că în timpul liber preferă să iasă cu prietenele în parc, să se plimbe cu bicicleta, să stea cu iubitul ei sau să citească. ”Îmi place să citesc beletristică, mai ales romanele scrise în perioada interbelică și marile opere clasice internaționale”, a spus Teodora.

A TERMINAT LICEUL CU MEDIA 10 Tânăra a terminat clasa a XII-a la CNMB ca șefă de promoție, absolvind cu media 10 în toți anii de școală, iar profesorii care o cunosc și care au pregătit-o au numai cuvinte de laudă la adresa tinerei. ”Este o elevă foarte serioasă și devotată școlii. A participat în fiecare an la concursuri și olimpiade și de fiecare dată a obținut rezultate foarte bune”, a spus directorul CNMB, prof. Vasile Nicoară. Mama Teodorei povestește că aceasta participă la competiții de când era mică, în ultimii ani tânăra acordând o foarte mare atenție biologiei. ”În toate vacanțele își ia cărți cu ea. Anul trecut, când se pregătea pentru olimpiadă a cumpărat toate manualele alternative, le-a comparat, a conspectat și rezolvat toate problemele”, a spus mama Teodorei, Iuliana Ilie.

A SIMȚIT LIPSA PRIETENILOR Femeia povestește cu mare bucurie despre performanța obținută de fiica ei, dar spune că în ultimele cinci luni tânăra a fost mai mereu plecată în țară pentru pregătire, la Turnu Severin, Ploiești, București sau Cluj. Despre plecările prin țară din ultima perioadă a povestit și Teodora, care a simțit lipsa prietenilor ei. ”La banchetul de clasa a XII-a doar ce venisem de la pregătire, lipsisem mult de la școală și tocmai aflasem că voi pleca în Indonezia. Colegii de clasă au fost foarte drăguți, m-au primit cu căldură, m-au felicitat, ne-am bucurat împreună”, a povestit Teodora. Spune că nu i-au plăcut niciodată cluburile, dar că ascultă tot timpul muzică, neavând totuși un stil preferat. Este o romantică și asta reiese din melodia preferată (Roxette - „Listen to your heart”), dar se vede și când povestește despre ce a impresionat-o în Indonezia. ”Am vizitat un templu hindus care era situat exact la malul mării, pe o stâncă foarte înaltă și abruptă. Era o priveliște foarte frumoasă, pentru că am fost acolo exact la apusul soarelui. Soarele apunea în mare și totul arăta foarte exotic și frumos”, a povestit Teodora. Tânăra spune că este nerăbdătoare să înceapă facultatea și speră să nu fie dezamăgită de alegerea făcută. Mutarea îi va fi mai ușoară, crede ea, pentru că va fi însoțită de iubitul ei, Vlad Coșoreanu, tânăr care a participat la ediția de anul trecut a Olimpiadei Internaționale de Biologie din Elveția, unde a câștigat, de asemenea, medalia de bronz.