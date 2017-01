Mircistă pe locul al treilea în lume la Olimpiada de biologie

O nouă reușită internațională pentru elevii constănțeni! Maria Teodora Ilie, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” Constanța, a obținut medalia de bronz la Olimpiada Internațională de Biologie, care s-a desfășurat în perioada 7 - 13 iulie, în Indonezia. Nu este prima competiție la care tânăra constănțeancă reușește să câștige premii, directorul liceului, prof. Vasile Nicoară, spunând despre ea că a obținut rezultate foarte bune la toate competițiile la care participă încă din clasa a IX-a. ”Este șefa de promoție din anul acesta, terminând liceul, în toți cei patru ani, cu media 10. Este o elevă extrem de serioasă și dedicată școlii, și asta s-a văzut în rezultatele concursurilor la care a participat”, a spus directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân”. Teodora își dorește să studieze medicina, iar performanța pe care a obținut-o la Olimpiada Internațională de Biologie din acest an îi asigură un loc la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București. Cea care a îndrumat-o pe olimpică este prof. Loredana Tănase, care a povestit despre evoluția elevei în cei patru ani în care i-a fost profesor. ”Performanța din acest an este încununarea efortului depus în cei patru ani de studiu. A participat la olimpiada națională de biologie în fiecare an, încă din clasa a IX-a, fiind prima la fazele județene”, a spus prof. Tănase. Ea a adăugat că în clasa a XI-a a reușit să se califice în lotul lărgit al României la Biologie (primii 20), iar anul acesta a reușit să ajungă în lotul restrâns (în primii patru), în urma testărilor. Pregătirea pentru faza națională a olimpiadei s-a făcut în liceu, împreună cu profesorul îndrumător, după calificarea în lotul lărgit făcând pregătire suplimentară la Cluj, cu profesorii universitari de la Universitatea ”Babeș-Bolyai”. Directorul Colegiului Național ”Mircea cel Bătrân” a spus că reușita Teodorei confirmă încă o dată nivelul elevilor care învață în acest liceu, dar și activitatea didactică de calitate și făcută cu dăruire pentru performanță. ”În ultimii patru ani am avut câte 2-3 premii internaționale câștigate de elevii noștri. Constanța acestor premii arată că elevii noștri sunt foarte bine pregătiți, la mai multe discipline, reușind performanțe foarte frumoase”, a spus prof. Nicoară.