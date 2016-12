Mircişti pe podium, la Olimpiada Naţională de Ştiinţe

An de an, zeci de elevi ai unităţilor de învăţământ din judeţul Constanţa participă la concursuri şi olimpiade, atât naţionale, cât şi internaţionale, de unde se întorc de fiecare dată cu fruntea sus. În perioada 22 - 27 iulie 2013 s-a desfăşurat, la Zalău, cea de-a VIII-a ediţie a Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe pentru Juniori. La competiţie au participat 98 de tineri din toată ţara, cu vârsta sub 16 ani. Cinci dintre ei au fost reprezentanţii judeţului nostru şi sunt elevi ai Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) şi ai Şcolii Gimnaziale nr. 16, din Constanţa: George Costin Dobrin (clasa a IX-a, CNMB), Paula Haidu-Gerea (clasa a VIII-a, CNMB), Daniela Mircea Sârbu (clasa a VIII-a, CNMB), Hakana Calila (clasa a VII-a, CNMB) şi Dan Mircea Neagoe (clasa a VII-a, Şc. Nr. 16). Concursul a constat în două probe, una practică şi una teoretică, acestea testând cunoştinţele elevilor din domeniul fizicii, chimiei şi biologiei. La sfârşitul celor două zile de concurs, în fruntea clasamentului s-au aflat doi elevi ai CNMB. Locul întâi a fost ocupat de George Costin Dobrin, care a obţinut şi Premiul Special pentru cea mai bună lucrare practică şi teoretică, iar locul 2 i-a revenit lui Paul Haidu-Gerea. Cei doi s-au calificat în lotul lărgit al României pentru Olimpiada Internaţională de Ştiinţe pentru Juniori 2013.