Mirciştii au creat o insulă artificială în Marea Neagră

Colonizarea spaţiului nu este singura preocupare a elevilor Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) din Constanţa. În perioada 19 - 22 mai, oraşul Istanbul - Turcia a găzduit cea de-a 18-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Proiecte de Mediu (INEPO), la care au participat elevi din 44 de ţări. România a fost reprezentată de elevii Alexandra Pavel şi Dana Pisică, din clasa a X-a A a CNMB, cu proiectul Medusa Crabs. După ce a trecut de cinci jurizări, proiectul mirciştilor, care presupune crearea unei insule artificiale în Marea Neagră, s-a clasat pe primul loc, obţinând medalia de aur. „Realizarea acestui proiect a început anul şcolar trecut, la acesta participând 11 elevi din cadrul CNMB. O parte dintre ei au terminat anul trecut liceul, acum fiind în anul I de facultate. În luna aprilie a acestui an, ne-am decis să participăm cu el la INEPO. Împreună cu colega mea, Alexandra Pavel, am refăcut şi completat proiectul pentru a putea fi înscris într-o competiţie”, a declarat Dana Pisică. Cele două eleve au lucrat sub îndrumarea profesorilor Adriana Popescu (biologie) şi Ion Băraru (fizică), din cadrul CNMB. Medusa Crabs îşi propune să rezolve problemele cu care se confruntă, în prezent, litoralul românesc.

PENTRU A FI CÂT MAI BINE DOCUMENTAŢI, INIŢIATORII PROIECTULUI AU REALIZAT STUDII ŞTIINŢIFICE PRIVIND PROBLEMELE ŢĂRMULUI ROMÂNESC ŞI AU STUDIAT INFORMAŢIILE SPECIALIŞTILOR DIN CADRUL INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU CERCETARE ŞI DEZVOLTARE MARINĂ „GRIGORE ANTIPA” DIN CONSTANŢA ŞI INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNĂRII DIN TULCEA

„Una dintre problemele cu care se confruntă litoralul românesc este creşterea numărului celor care doresc să achiziţioneze un teren/o locuinţă în zona costieră, ceea ce duce la distrugerea habitatelor naturale pentru flora şi fauna din zonă”, a declarat Dana Pisică.

DIGURI SCUFUNDATE PENTRU SALVAREA PLAJELOR. Pentru a rezolva acest „boom imobiliar”, realizatorii proiectului au propus crearea unei insule arificiale în Marea Neagră. Complexul va conţine mai multe locuinţe, precum şi habitate artificiale pentru flora şi fauna marină. Pe lângă faptul că va fi un important centru turistic, insula (care la suprafaţă are forma unui crab) va fi şi un important centru ştiinţific, fiecare braţ al acesteia fiind destinat unui alt tip de cercetare”, a declarat Dana Pisică. Insula va beneficia şi de un port şi de mai multe helioporturi. O altă problemă identificată de elevii mircişti este legată de eroziunea plajelor. „Principalul vinovat este digul de lângă Combinatul Petrochimic de la Midia, care a deviat traiectoria unui curent de larg”, a declarat Dana Pisică. Elevii au găsit însă soluţia pentru rezolvarea acestei probleme: amplasarea unor diguri traforate (decupate în piatră) submerse în calea curentului, pentru a-l încetini. Mai mult, digurile ar putea fi folosite şi ca habitat artificial pentru fauna marină, devenind un important punct de atracţie pentru turiştii pasionaţi de scufundări. Proiectul Medusa Crabs a fos prezentat şi la Bruxelles, în faţa oficialilor NATO. Potrivit prof. Ion Băraru, lucrarea elevilor mircişti are nevoie doar de un investitor care să o finanţeze pentru a putea deveni realitate.