Mirciştii poziţionează Tuzla pe harta turistică mondială

Elevii Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) Constanţa au demonstrat, încă o dată, că fac parte din elita învăţământului constănţean. O echipă formată din 13 elevi ai CNMB, coordonaţi de prof. Ion Băraru, a realizat un proiect al unei staţiuni turistice, ştiinţifice şi educaţionale la ţărmul Mării Negre. Locul de amplasare a complexului „Passive House, Organisation of the Environment, Neo-educational and Intercultural Complex System - PHOENICS” este pe plaja din dreptul localităţii Tuzla. La realizarea proiectului au contribuit elevii Laura Bogatu (clasa a XI-a A), Adela Buciuc (clasa a X-a D), Adelina Cucoranu (clasa a XI-a C), Ionuţ Froicu (clasa a XI-a F), Şerban Iliescu (clasa a XI-a F), Ciprian Moga (clasa a XI-a), Nicolae Moise (clasa a X-a D), Luminiţa Nirlu (clasa a XI-a A), Alexandra Pavel (clasa a XI-a A), Monica Păun (clasa a XII-a D), Dana Pisică (clasa a XI-a A), Manuel Sava (clasa a XI-a F) şi Andreea Tatu (clasa a XI-a F). „Ştim că se intenţionează construirea de staţiuni turistice pe toată lungimea ţărmului Mării Negre şi am dorit să oferim o alternativă originală atât din punct de vedere economic, cât şi ecologic la proiectele imobiliare clasice”, a declarat Dana Pisică. Staţiunea proiectată de elevii mircişti nu numai că nu va dăuna mediului înconjurător, dar va ajuta şi la conservarea zonei. Complexul PHOENICS are la bază conceptul casei pasive. „Acest concept, foarte dezvoltat în Germania, presupune ca locuinţele să fie independente energetic şi să nu dăuneze mediului înconjurător. În acest sens, staţiunea se va alimenta cu energie din surse nepoluante: centrale eoliene, panouri solare şi centrale geotermice”, descrie Andreea Tatu una dintre caracteristicile de bază ale proiectului. Complexul are două componente: una terestră şi una acvatică.

POTENŢIAL ECONOMIC URIAŞ. Componenta terestră este construită în promontoriul de lângă plajă şi va adăposti camerele de locuit ale complexului. „Aici va fi zona rezidenţială a staţiunii. Camerele vor fi săpate în peretele falezei, urmând relieful natural. În acest fel, faleza va fi consolidată şi se va opri fenomenul de eroziune”, a declarat Ciprian Moga. Mai mult, având în vedere că plaja este acoperită, pe o suprafaţă foarte mare, de cochilii de scoici, elevii au plănuit inclusiv inversarea procesului de eroziune a plajei, care în ultimii ani a pierdut teren în faţa apelor mării. Potrivit realizatorilor proiectului, cu ajutorul unei maşini de făcut nisip (sand making machine), cochiliile scoicilor vor fi transformate în nisip. În largul mării, în dreptul promontoriului, va fi realizată componenta acvatică, un dom ancorat de fundul mării. Aici vor fi amplasate laboratoare de cercetare, săli de curs pentru elevi, săli de conferinţe, dar şi restaurante, saloane spa şi săli cinematografice pentru turişti. „Complexul va fi independent din punct de vedere financiar, acesta putând, prin turismul de relaxare şi cel de tratament, să se autofinanţeze”, a explicat Laura Bogatu. Pentru punerea în practică a proiectului, elevii au declarat că speră la o colaborare cu autorităţile locale, care ar putea obţine fondurile necesare prin accesarea programelor europene de dezvoltare. „Potenţialul economic al acestui complex este foarte ridicat. Investiţia ar putea fi amortizată într-un timp relativ scurt”, a declarat Alexandra Pavel. Materialele folosite pentru construcţie provin din zona Dobrogei.