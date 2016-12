Mircovici: Grupul minorităților va vota pentru noul guvern

Deputații din grupul minorităților naționale vor vota pentru noul guvern propus astăzi în Parlament. "Vom susține Guvernul, am decis deja la nivel de grup și vom vota pentru", a declarat Niculae Mircovici, deputat al minorităților. Noul guvern propus de Victor Ponta Parlamentului urmează să primească astăzi votul de încredere din partea deputaților și senatorilor. Noua formulă guvernamentală are nevoie de majoritate calificată, jumătate plus unu din numărul total al parlamentarilor, pentru a-și începe activitatea.