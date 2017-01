Mirela Pană, în „one-woman-show” la Gala „Star” de la Bacău

Mirela Pană, actriţă a Teatrului de Stat Constanţa, va susţine, pe data de 31 martie, un recital în cadrul Galei „Star” de la Bacău, festival-concurs internaţional adresat actorilor cu posibilităţi de expresie deosebite, protagonişti ai unor spectacole de tip „one-man-show”. Evenimentul se va desfăşura în perioada 28 martie - 3 aprilie, cele două ediţii anterioare prilejuind întîlniri memorabile cu personalităţi precum: Maia Morgenstern, Ilie Gheorghe, Florin Piersic jr., Marcel Iureş, Dorina Lazăr sau Horaţiu Mălăele.

Artista Mirela Pană va susţine un „one-woman-show”, special scris pentru ea de dramaturgul Cornel Udrea, „A fi la timpul petrecut”. Este un spectacol de teatru, dramatic, dar care include şi momente de dans şi muzică, show-ul avînd premiera la Cluj, în anul 2003. „A fi la timpul petrecut” aduce în centrul atenţiei o actriţă care îşi retrăieşte, în singurătate, amintirile frumoase, succesul din cariera artistică, însă în viaţa căreia apare un moment de cumpănă profesională, la care se adaugă alte probleme - sărăcie, boală, obscuritate, singurătate. Toate aceste aspecte se transformă într-o adevărată dramă personală atunci cînd doctorul o anunţă că suferă de o boală incurabilă. Primul impuls este acela de a se sinucide, dar cînd decide să facă acest lucru, sună telefonul şi este anunţată că analizele au fost greşite. Finalul spectacolului este tragi-comic, artista rămînînd ancorată în amintirile ei frumoase şi continuîndu-şi aceeaşi existenţă monotonă.

Spectacolul susţinut de Mirela Pană s-a bucurat de un succes remarcabil, atît în ţară, cît şi peste hotare. Astfel, în anul 2005, show-ul prezentat de actriţa constănţeancă la Festivalul de Dramă de la Stockholm-Suedia, a fost premiat pentru text. De asemenea, piesa a fost jucată şi la alte festivaluri din străinătate, cum ar fi în Anglia şi Grecia. De asemenea, acelaşi spectacol i-a adus Mirelei Pană, în 2004, în cadrul Premiilor „Ambasador” de la Tîrgu-Mureş, distincţia de „Cea mai bună actriţă”. Pînă acum, show-ul a fost prezentat în numeroase oraşe din ţară, printre care: Cluj, Tîrgu-Mureş, Galaţi, Craiova.

Protagonista show-ului „A fi la timpul petrecut” a mărturisit că îşi doreşte ca spectacolul să fie prezentat şi pe scena constănţeană şi să se bucure de acelaşi succes pe care l-a avut în alte oraşe ale ţării. Mirela Pană a mai precizat că, împreună cu dramaturgul Cornel Udrea, pregăteşte un nou proiect, o piesă într-un act, cu două personaje, „Matrimoniale colosale”, care va avea premiera, cel mai probabil, în luna august a acestui an.

Referitor la cea de-a III-a ediţie a Galei „Star” de la Bacău, pe scena Teatrului Municipal Bacovia vor intra în competiţie participanţi din România, Grecia şi Republica Moldova. Juriul va fi format din: Carmen Stanciu (teatrolog, conf. univ. dr. în cadrul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică), Dan Marius Zarafescu (teatrolog, şef Serviciu artele spectacolului - Ministerul Culturii şi Cultelor), Attila Vizaue (regizor, redactor şef al Redacţiei Teatru Divertisment - Societatea Română de Radiodifuziune) şi Gabriel Duţu (actor, director - Gala „Star”). Pe lîngă secţiunea oficială, de concurs, în cadrul căreia se vor întrece 11 actori consacraţi sau care bat la porţile consacrării, Gala „Star” are şi o secţiune Off, cu spectacole invitate. În cadrul Secţiunii Off vor evolua: Mirela Pană, cu „A fi la timpul petrecut”, de Cornel Udrea - Teatrul de Stat Constanţa, Ionela Nedelea, cu „Simply Marilyn”, după Arthur Miller - Teatrul Naţional din Tîrgu-Mureş, Mátyás Zsolt Imre, cu „Spărgătorul de ceaţă”, de M. Józsa Timea, Mátyás Zsolt Imre - Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely“, Timişoara, Ramona Atănăsoaie, cu „Tratat despre femeie sau Camera oglinzilor”, după Ovidiu, Vergilius, Catulus şi Francois Villon - Teatrul de Păpuşi „Puck“, Cluj.