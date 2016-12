Mirela Pană şi Interitus Dei au lansat „Strâga”

Pentru cunoscători, Interitus Dei este un nume cu... greutate în peisajul muzical underground autohton, dar mai ales internaţional. Trupa, care a luat fiinţă la Constanţa, ca formaţie doom-gothic, are în spate o istorie de 18 ani concretizată într-o mulţime de concerte şi patru albume. Cel de-al cincilea album, intitulat „Ocult”, se află deja în lucru, iar videoclipul primei piese în limba română, „Strâga” - femininul de la strigoi, în tradiţia populară, potrivit basistului Bogdan Boeru -, ce se va regăsi pe viitorul material discografic -, a fost lansat, vineri, la cinematograful Cityplex din incinta Tomis Mall. Membrii formaţiei, apropiaţii lor, colaboratorii şi cei care îi apreciază au participat atât la proiecţia videoclipului, cât şi a „making-of”-ului, primite cu curiozitate şi bucurie de către neofiţi, dar şi de către cunoscători.

MIRELA PANĂ: „M-A INSPIRAT FOARTE TARE CEEA CE MI-AU PROPUS” Din rândul celor care au luat parte la proiecţie nu putea să lipsească cunoscuta şi îndrăgita actriţă a Teatrului de Stat Constanţa, prezentatoare şi realizatoare la NeptunTV, Mirela Pană. Nonconformista şi talentata artistă - la fel ca şi membrii formaţiei, evident - a răspuns cu entuziasm provocării. „A fost o colaborare foarte frumoasă, provocatoare. Îi felicit şi le-am spus că voi colabora de fiecare dată. M-a inspirat foarte tare ceea ce mi-au propus: muzica, textul din folclor, m-au inspirat ei şi, mai mult decât atât, echipa cu care s-a filmat videoclipul este formată din profesionişti. Sunt foarte mândră de colaborarea asta”, a spus Mirela Pană. „Pentru că tot este vremea protestelor, acest videoclip este un „protest”, pentru faptul că artiştii români sunt extraordinari, spun asta în mod deosebit despre constănţeni, pentru că sunt foarte mulţi care fac artă peste tot în lume. Ar trebui ca cei care ţin de frâiele culturale să ţină cont de calităţile artistice ale românilor”, a mai spus Mirela Pană.

PERIPEŢII LA FILMĂRI Videoclipul - produs de Ruhan Terente&Bris Media Production, în regia lui Ciprian Căpitan - s-a filmat atât la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanţa - scenele care îi au în prim-plan pe cei cinci membri ai Interitus Dei - Bogdan Boeru, Cristian Ţenţu, Adrian Galu, Ruhan Terente, Sebastian Natas -, precum şi în microrezervaţia din cadrul Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii. Filmările au durat „două anotimpuri”: de la sfârşitul lui august, până în octombrie. Ele nu au fost lipsite de... peripeţii. „Eram să cad, o dată, în lac, dar m-au prins băieţii la timp şi am avut, la un moment dat, un exces de zel să mă urc în copac”, a spus Mirela Pană. „Am căzut în lac, am rupt cabluri, m-am afumat, eram să iau foc, m-am tăiat, mi-am dislocat umărul. Dar am înfrânt!”, a spus Ruhan Terente, destăinuind câteva dintre secretele „making-of”-ului.

Alături de îndrăgita actriţă Mirela Pană, în videoclip mai apar trei prezenţe feminine: Roxana Dobre - realizatoarea şi prezentatoarea rubricii Meteo de la NeptunTV, Ana-Maria Bălăceanu şi Anamaria Drob.

Printre cei prezenţi la evenimentul de lansare a videoclipului „Strâga” s-au mai aflat directorul Departamentului Vânzări al NeptunTV, Mircea Taiss, dar şi directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu.

„Este un videoclip făcut de prieteni, cu prieteni, pentru prieteni”, a spus unul dintre cei doi chitarişti ai trupei, Ruhan Terente. Costumele au fost realizate de Monica Vasiliev, cea care, alături de Mihaela Lungu, s-a ocupat de machiaj. Din echipa de producţie au mai făcut parte: Ionuţ Căpitan şi Dan Udrea - imagine şi Cristian Ţenţu şi John Căpitan - sunet.

Turneu european

„Strâga”, dar şi celelalte melodii de pe noul album „Ocult”, vor fi promovate în cadrul unui turneu european. „Prima ieşire” va avea loc la Budapesta, pe 3 martie, iar în aprilie, trupa Interitus Dei va continua cu un turneu european. Videoclipul se poate găsi pe site-ul trupei, www.interitusdei.ro dar va fi încărcat şi pe Youtube, iar în Germania va apărea „o variantă” puţin mai scurtă, de patru minute, faţă de cele aproximativ şase minute pe care le are „Strâga”.

Din componenţa actuală a trupei Interitus Dei fac parte: Bogdan Boeru - bass şi vocal, Cristian Ţenţu - chitară, Adrian Galu - voce, Ruhan Terente - chitară, Sebastian Natas - tobe.