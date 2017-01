Miron Cozma îi oferă o verighetă antistres Marinelei Niţu

Faptul că, în România, criminalii au parte doar de poveşti cu happy-end, este demonstrat de cuplul Miron Cozma şi Marinela Niţu. În timp ce sute de familii lăcrimează la amintirea studenţilor ucişi în bătaia mineriadelor din ’90, „luceafărul huilei” şi femeia visurilor lui din subteran, cântăreaţa cu talent discutabil şi silicon din abundenţă, au apărut în aceste zile, de Paşte, pe un post naţional de televiziune, reînnoidu-şi jurămintele de iubire la Poarta Sărutului şi la Masa Tăcerii din Târgu Jiu, oraşul în care au petrecut sărbătorile. Fostul lider al minerilor a recunoscut că botoxata sa este muza lui, reprezentând 51% din inspiraţia sa... poetică. El i-a oferit soţiei sale o verighetă... antistres, la Masa Tăcerii şi a făcut un legământ cu aceasta ca în momentele în care vor fi nervoşi să tacă pentru a evita neînţelegerile.

Bucurându-se de libertate alături de protectorii săi, criminalii vinovaţi de genocidul din Decembrie ’89, Miron Cozma şi Marinela Niţu s-au căsătorit în luna februarie. Ceremonia a fost oficiată şi la o biserică. Cel ce trăieşte liniştit cu ororile trecutului spunea despre consoarta sa că este singurul om care l-a văzut cum era de fapt, deşi mulţi l-au cunoscut altfel. „A descoperit în mine lucruri despre care nu ştiam că existau. I-am scris 78 de poezii. Ea le spune comoara ei. Mi-am descoperit o genă poetică pe care nu ştiam că o am\", afirma, în urmă cu doi ani, Cozma despre Marinela Niţu, cu care are o relaţie încă din 1998. În mai 2009, însă, liderul din subteran s-a căsătorit cu avocata Monica Ionescu, cea care i-a reprezentat „geniul” în procesul mineriadelor şi de care a divorţat după doar un an de mariaj.