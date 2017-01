Mironescu îşi doreşte o paritate de 2 la 1 pentru PD în cazul participării pe liste comune cu PNL la alegerile pentru PE

Preşedintele Organizaţiei Municipale a PD Constanţa, deputatul Laurenţiu Mironescu, a declarat ieri, într-o conferinţă de presă, că dorinţa liberalilor de a participa pe liste comune cu democraţii la viitoarele alegeri pentru Parlamentul European (PE), în raport de 1 la 1, i se pare incorectă. În opinia lui Mironescu, participarea pe liste comune în condiţiile cerute de liberali defavorizează PD. "Dacă ar fi după mine, eu aş dori să candidez ca simplu independent, pentru că situaţia de 1 la 1 cu liberalii ne aduce doar dezavantaje. Cred că mai bine ar fi ca raportul să fie de 2 la 1 pentru noi", a declarat Mironescu. Parlamentarul constănţean a mai spus că, mai mult ca sigur, el nu va candida pentru PE pentru că este angrenat în multe lucruri importante: "În afara calităţii de deputat, eu mai ocup şi funcţia de preşedinte al Organizaţiei Municipale a PD Constanţa. Ca urmare, am o responsabilitate foarte mare şi nu am timp de alte lucruri". Mironescu a spus că PNL va primi un răspuns privind posibila participare la alegerile pentru PE, pe liste comune, după şedinţa Biroului Permanent Naţional al PD, din 9 decembrie. În cadrul conferinţei, Mironescu a mai spus că stabilirea Secretariatului euroregiunii Mării Negre la Constanţa este o decizie foarte bună în perspectiva dezvoltării judeţului. Reamintim că euroregiunea Mării Negre s-a creat la iniţiativa Consiliului Judeţean Constanţa, care a organizat, la Constanţa, în primăvara acestui an, prima conferinţă internaţională în acest sens. Cea de-a doua conferinţă a euroregiunii Mării Negre a avut loc recent, în Turcia, ocazie cu care s-a decis ca Secretariatul tehnic să fie stabilit la Constanţa.