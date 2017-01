Mîrţoaga troiană şi lupul moralist

Ce a ajuns calul troian! O biată mîrţoagă care abia se mai ţine pe copite! A pierdut mult din măreţia de altădată. Sigur, orice cal de curse ajunge gloabă, dar nici chiar aşa! În loc de nechezat, se aude un uşor bîzîit. Mîrţoaga troiană are tot felul de apucături ciudate. De pildă, se bagă în lapte! Are sau nu are treabă, mîrţoaga troiană se bagă în lapte pînă la gît. S-ar putea să fi dobîndit reflexul ăsta de cînd nu mai are dinţi… O să spuneţi: "Bre, calul de dar nu se caută la dinţi". Dar ăsta nu e cal, ci o biată mîrţoagă! Mîrţoaga troiană este o dovadă elocventă a regulei conform căreia năravul din fire nu are lecuire. Chiar dacă nu mai este în stare de lucruri surprinzătoare, mîrţoaga troiană se pricepe la spectacole de sunet şi lumină. Şi, orice aţi spune, în politichie se poartă chestia asta! Cînd bîzîie în loc să necheze, mîrţoaga troiană se erijează în vocea partidului. Sînt cîteva exemplare unice în politica noastră parşivă de la mama ei. În ultima vreme, ies la înaintare tot felul de trompetişti care au aceeaşi partitură uşor telenovelistică. Se dau drept salvatorii partidului pe care îl poartă în piept pe post de ecuson. În realitate, asistăm la o veritabilă dresură de mîrţoage troiane. S-au înmulţit spectacolele cu păpuşi şi mîrţoage troiane. În faţa opiniei publice, mîrţoaga troiană mănîncă jăratec ca să impresioneze. În secunda următoare însă, cînd opinia publică aţipeşte doborîtă de căldură, o scuipă la loc. Avem păpuşari de mare talent în politichia noastră. Temele lor ţin de istoria istovitoare a calului troian ajuns acum mîrţoagă. Repet ceea ce am mai spus şi altădată: Calul troian, ajuns mîrţoagă, e în toate cele ce sînt ale politichiei! Sîntem din nou în zodia trădărilor de partid. Păpuşarii eşichierului nostru politic sînt în delir. Au atins perfecţiunea de vreme ce cu o singură mîrţoagă troiană au reuşit să arunce masiv gaz pe foc! Spuneam că în culisele Alianţei mîrţoaga troiană urmează un amplu program de dresură şi reeducare politică. Sînt organizate şedinţe de spiritism. Despre morţi numai de bine. Aceasta este deviza celor care vor să reactiveze diverse fantome ale politichiei. De la o vreme încoace, ni se citesc tot felul de pomelnice. Sînt evocaţi diverşi decedaţi politici. Te aştepţi să fii invitat la o comemorare, dar, în realitate, se vorbeşte de reactivare! Cu ce? Bu-hu-huuuu. Se aud fel şi fel de voci ciudate în balonul puterii. Atenţie, dacă strănută vreunul pe nările anticipatelor, aleluia! Vor unii să transforme salonul mare al Alianţei într-un muzeu de ceară! Să conduci ţara cu figuri de ceară! E drept, sînt şi prin actualul guvern destul de multe astfel de feţe! Parcă asistăm la un spectacol al măştilor sinistre! Cei de la putere sînt puşi pe şotii. Ne fac tot felul de farse. Cea mai reuşită farsă sună cam aşa: "Să trăiţi bine!" De cînd pînă cînd? Dacă tot am luat-o în freză, pentru că premierului îi place la nebunie freza unui tînăr liberal, să fim cuviincioşi şi să ne salutăm reciproc cu "Să trăiţi bine". Revin la mîrţoaga troiană. Chiar dacă nu mai este aptă pentru curse, visează din nou la un loc în loja puterii. Nimeni nu nechează pe degeaba! Mîrţoaga troiană şi-a descoperit vocaţia de demolator de partide. Chiar dacă nu are pregătire de specialitate în materie, se opinteşte cînd vine vorba de demolare. Sînt organizate întreceri cu premii gen "Cine demolează mai repede un partid". Evident, unii ar prefera detonările cu multe kilograme de explozibil, dar prea bate la ochi, nu-i aşa? Aşezi singur trotilul, dacă ştii care-i şpilul! Mîrţoaga troiană apelează în continuare la metodele noastre arhaice. Fitileala şi vrajba se numără printre armele de bază ale demolatorilor de partide. Mîrţoaga troiană seamănă leit, după vorbă, după port, cu lupul moralist, care nici el nu se caută la dinţi. De altfel, doctrinele lor sînt ca două picături de PD. Mîrţoaga troiană şi lupul moralist sînt ca doi fraţi gemeni care se călăuzesc în viaţă după lozinca "Sapă şi dezbină". E plină politichia noastră de astfel de cupluri otrăvite!