Mișcare pentru reformarea Europei

Fostul ministru grec de Finanțe Yanis Varoufakis a lansat, marți, o mișcare politică destinată să salveze Europa, care, în opinia lui, este amenințată de dezintegrare, pe fondul crizei refugiaților, potrivit DPA. La șapte luni după ce a demisionat din Guvernul stângii radicale al premierului Alexis Tsipras, Varoufakis și-a prezentat marți, la Berlin, Mișcarea pentru Democrație în Europa - 2025 (DIEM 25), o mișcare paneuropeană care vrea să acționeze pentru mai multă democrație și transparență în Europa aflată în criză.Descriind o ”Europă care s-a rătăcit”, Varoufakis a criticat ”eșecul spectaculos al celor 28 de țări UE de a gestiona criza refugiaților, cu excepția posibilă a Angelei Merkel, cancelarul german”, cu care a avut controverse anul trecut, în timpul scurtei perioade în care s-a aflat la cârma finanțelor elene.”Soluția la sosirea în Europa a sutelor de mii de persoane care au luat calea exodului din cauza războaielor și a sărăciei nu este construirea de ziduri, deoarece sârma ghimpată și acele ziduri reflectă nesiguranță și răspund numai la nesiguranță. Dezintegrarea UE va genera un colaps care va aminti în mod groaznic de ceea ce s-a întâmplat în anii '30, după sosirea naziștilor la putere”, a avertizat Varoufakis într-o conferință de presă pe una din cele mai renumite scene de teatru din Germania, Volksbühne.

Dincolo de criza refugiaților care face să se clatine o Europă divizată și dezbinată, mișcarea lui Varoufakis are scopul de ”a termina cu acest proces de decizie politică opacă, al cărui obiectiv este de a-i împiedica pe europeni să exercite un control democratic asupra banilor, finanțelor lor, condițiilor lor de trai și de mediu”, potrivit manifestului de fondare a mișcării.

”MULTICULTURALISMUL ESTE O FICȚIUNE” Premierul slovac, Robert Fico, a avertizat că ”UE ori va reuși să aducă sub control migrația în acest an, ori se va prăbuși”. Fico are de multă vreme o poziție anti-imigrație și a făcut din combaterea fluxului de migranți principala platformă a campaniei sale pentru alegerile parlamentare din Slovacia de la 5 martie.Robert Fico a pledat pentru întărirea protecției frontaliere în UE, iar Guvernul său a înaintat o acțiune la Curtea de Justiție a UE împotriva deciziei blocului comunitar de a redistribui 160.000 de solicitanți de azil între țările membre.El a legat afluxul de migranți în blocul comunitar de atacurile teroriste din noiembrie de la Paris și de violențele din noaptea de Revelion de la Koln și a apreciat că ”multiculturalismul este o ficțiune”.

Declarațiile lui Fico au loc înainte de întâlnirea de săptămâna viitoare a Grupului de la Vișegrad și de summitul UE care va avea pe agendă criza migrației.Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia au adoptat împreună o poziție mai inflexibilă în chestiunea migrației, în dezacord cu statele vestice ale UE. Majoritatea migranților se îndreaptă spre țări mai bogate, precum Germania, așa că numărul celor care solicită azil în statele Europei Centrale este scăzut.