Mişcare Studenţească România Mare, la Constanţa

La nivelul judeţului Constanţa s-a înfiinţat, ieri, Mişcarea Studenţească a tinerilor din PRM, sub titulatura Mişcarea Studenţească România Mare (MSRM). Tot ieri, au avut loc şi alegerile pentru conducerea organizaţiei şi pentru înfiinţarea Biroului judeţean, care, potrivit liderului de la nivel naţional, Andrei Iucinu, are în componenţă cinci membri. MSRM se află în subordinea organizaţiei de tineret a PRM şi totodată, a conducerii centrale şi judeţene a PRM. Andrei Iucinu a spus în cadrul unei conferinţe de presă că la nivel judeţean va fi înfiinţat un birou de consultanţă pentru toţi cei care sesizează probleme în mediul universitar. “Vrem să mergem chiar mai departe şi să iniţiem proiecte de lege pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă studenţii români“, a declarat Iucinu. El a mai spus că toate problemele ar putea fi rezolvate dacă ar exista un management mai bun la nivel naţional: “Bani sînt, dar sînt gestionaţi prost“. Prezent la conferinţa de presă, preşedintele PRM Constanţa, Radu Comănici, a reamintit că la nivel judeţean s-a înfiinţat şi grupul de analiză şi informare “Garda Cruciată“. “Această mişcare a obţinut informaţii şi documente despre Traian Băsescu, mai exact despre cine este el şi ce a făcut înainte şi după Revoluţie. Există o notă prin care ministrul Traian Băsescu are iniţiativa de asociere a Petromin cu o firmă olandeză. Deşi Băsescu a spus, pînă acum, că el nu a semnat nimic în ceea ce priveşte vînzarea flotei, nota demonstrează că el însuşi a avut o astfel de iniţiativă. El a fost implicat în volatilizarea flotei româneşti“, a declarat Comănici. El a mai spus că grupul Garda Cruciată a fost cel care a descoperit faptul că fratele lui Băsescu, Mircea Băsescu (BM), fabrică ţigări. “Traian Băsescu joacă teatru, este un foarte bun actor. Dacă Traian Băsescu rămîne pe funcţie, cel mai mult va avea de suferit PNL. PNL ar trebui să se implice foarte mult în această campanie de demitere a lui Traian Băsescu“, a mai spus Comănici.