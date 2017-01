Mişcarea Ocupy Wall Street a ajuns şi în Europa

Primarul oraşului New York, Michael Bloomberg, a afirmat că participanţii la mişcarea Occupy Wall Street, în traducere Ocupaţi Wall Street, vizează sistemul financiar naţional şi încearcă să distrugă locurile de muncă ale oamenilor din New York. Protestele declanşate la New York şi aflate sâmbătă în cea de-a 22-a zi s-au extins şi în alte oraşe americane, cu un mesaj împotriva corporaţiilor şi a Guvernului. Michael Bloomberg a afirmat că sindicatele, ai căror membri s-au alăturat protestatarilor în ultima săptămână, depind de „salarii care vin din impozite plătite de oamenii pe care încearcă să-i defăimeze”. Acesta a recunoscut însă că rata de şomaj înregistrată la New York este inacceptabil de mare. Declaraţiile sale au fost criticate dur de Tyler Combelic, unul dintre purtătorii de cuvânt ai mişcării Occupy Wall Street, care a afirmat că primarul Bloomberg nu îi reprezintă cu adevărat toţi locuitorii oraşului. „Adevărul este că mii şi mii dintre noi suntem pe stradă, iar el nu recunoaşte că suntem o mişcare. Trebuie să fim auziţi de politicienii din New York”, a adăugat acesta.

În Europa, echivalentul acestei mişcări este cea a Indignaţilor. Aproape 150 de membri ai mişcării indignaţilor plecaţi din Spania, Franţa şi Olanda s-au instalat, sâmbătă, într-un parc din Bruxelles, unde au început să-şi ridice corturile, în pofida opoziţiei autorităţilor locale. Manifestanţii, cărora li s-au alăturat şi tineri belgieni, au ajuns sâmbătă după-amiază în parcul Elisabeth, aflat în apropierea bazilicii naţionale. Instalarea taberei a fost interzisă printr-un ordin municipal, deoarece parcul nu dispune de nici o sursă de apă. Primarul din Koekelberg, comună care face parte din aglomeraţia urbană Bruxelles, le-a propus acestora să se instaleze într-o clădire neocupată a universităţii Flandrei, unde ar putea dispune de condiţii sanitare optime de primire.

„Indignaţii” veniţi din mai multe ţări europene intenţionează să rămână o săptămână în capitala belgiană, unde urmează să li se alăture şi alţi manifestanţi. Câteva sute sau chiar mii de persoane sunt aşteptate la Bruxelles pe data de 15 octombrie, când sunt programate demonstraţii în mai mult de 400 de oraşe din cel puţin 45 de ţări.