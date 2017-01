Mișcări de trupe în Consiliul Local Medgidia

08:43:54 / 25 Iulie 2016

nedumerire

Am votat numai ca sa ramina aceiasi gasca de inconmpetenti la conducerea orasului ,abonati la banul public ? Pina la alegeri aruncau vina pe primar.Acum ne asteptam sa arunce vina pe actualul primar. Atentie domnule primar ,colaboratorii pe care i-ati ales au obiceiul de a fi la putere ,cind este vorba de utilizarea banului public ,si in opozitie atunci cind cetateanul reprosaza proasta administrare a orasului din punct de vedere al serviciilor pubice ,pe care abuziv si neprofesionist ,l=ea luat in coordonare inca din legistratura trecuta asa zisul vice -primar .Va place cum arata parcul mare ?Buruenile mai au putin si acopera si aleile vopsite in rosu culoarea draga a condcatorului iubit ,care spera sa-i auca beneficii electorale nemeritate .Asteptam indeplinirea promisiunilor din campanie .=