Mischa Barton, pusă sub acuzare pentru conducere în stare de ebrietate

Protagonista serialului american ”Rebel în California” a fost pusă sub acuzare pentru conducere în stare de ebrietate şi deţinere de marijuana, a anunţat poliţia din Los Angeles, la două luni după ce starleta a fost arestată în vestul oraşului. Mischa Barton este acuzată şi de conducere cu permis expirat. Actriţa în vîrstă de 22 de ani a fost arestată pe 27 decembrie, după ce poliţia a văzut-o cum ocolea două coloane de maşini şi vira fără să semnalizeze. Vedeta de televiziune a fost arestată sub acuzaţia că a condus fără permis, fiind bănuită atunci şi de deţinere de canabis. Mischa Barton a petrecut şapte ore în arest, după care a fost eliberată, în schimbul achitării unei cauţiuni în valoare de 10.000 de dolari. Pe durata arestului, s-a constatat că nu avea permis de conducere şi conducea sub influenţa băuturilor alcoolice.

Mischa Barton se alătură astfel valului de starlete şi vedete hollywoodiene condamnate pentru infracţiuni rutiere, precum conducere în stare de ebrietate, şi recidive. Printre aceştia se numără Nicole Richie, Paris Hilton, Lindsay Lohan, Michelle Rodriguez şi Kiefer Sutherland.