Mischa Barton şi Rebecca De Mornay au fost arestate!

Cunoscută pentru rolul din serialul de televiziune ”O.C”, Mischa Barton, în vîrstă de 21 de ani, a petrecut, joi seară, şapte ore în custodia poliţiei, după ce a fost arestată pentru posesie şi conducere sub influenţa drogurilor. Tînăra vedetă a fost oprită de poliţie în timp ce se afla la volanul Range Rover-ului său alb. Actriţa a mai fost acuzată şi de conducere fără un permis valid. Se pare că aceasta a parcurs drumul pînă la sediul poliţiei cu cătuşe la mîini! Mischa Barton a fost eliberată pînă la urmă, după ce a plătit o cauţiune de 10.000 de dolari. Maşina sa a rămas în custodia poliţiei. Mischa Barton se va prezenta ulterior în faţa instanţei, pentru a fi judecată. În acest sfîrşit de săptămînă va fi însă prezentatoarea unui spectacol la Las Vegas.

Tînăra actriţă intră astfel în clubul recidivistelor Paris Hilton, Lindsay Lohan, Nicole Richie sau Michelle Rodriguez, care au avut probleme cu legea după ce s-au urcat la volan fie sub influenţa băuturilor alcoolice, fie a drogurilor. Deşi le-ar putea fi mamă starletelor cu pricina, nici Rebecca De Mornay nu a dat dovadă, joi, de mai multă înţelepciune. Actriţa de 48 de ani a fost arestată la Los Angeles, fiind surprinsă în trafic sub influenţa băuturilor alcoolice. S-ar părea că Rebecca De Mornay are o problemă cu alcoolul, fiind a doua arestare din acelaşi motiv, după ce pe data de 30 octombrie a fost reţinută în Beverly Hills. Dat fiind acest antecedent, instanţa a fixat pentru data de 31 decembrie procesul său. Actriţa are mari şanse să ajungă, la rîndul său, după gratii!