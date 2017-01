Misiune de alimentare în aer a unor avioane americane

La aeroportul militar de la Mihail Kogălniceanu se desfăşoară exerciţiul aerian româno-american “Sniper Lance 07”. Timp de două săptămăni, piloţii români şi cei americani se antrenează în comun şi încearcă să înveţe unii de la ceilalţi. Din acest motiv, piloţii americani au zburat cu MiG 21-LanceR, din cadrul Bazei 86 aeriene de la Feteşti, iar românii cu F-15 Eagle, aduse de la o bază americană din Marea Britanie. Dacă misiunile de apărare aeriană şi susţinere a luptei de la sol sînt obişnuite pentru piloţii români, cele de realimentare în aer au fost o noutate. Pe lîngă cele 12 avioane F-15 Eagle, americanii au adus şi două aeronave KC 135-stratotanker, specializate în alimentarea în aer a altor avioane. Marţi dimineaţă, în jurul orei 09:00, o aeronavă KC 135 tip cisternă s-a desprins de la sol şi, după 40 de minute, deasupra oraşului Tecuci, la o înălţime de 6000 de metri a început opreaţiunea de alimentare. În doar 10 minute, au fost alimentate opt aeronave F-15. Piloţii susţin că operaţiunea nu este foarte complicată. “Este foarte important ca avionul F-15 să ajungă la trei metri sub KC-135. Noi avem un fel de pompă care se desprinde de avionul cisternă şi furnizează combustibil supersonicului. Un F-15 are nevoie de trei tone de combustibil, pe care le primeşte într-un minut. Dar ca toată operaţiunea aceasta să reuşească, este nevoie de multă concentare şi de un echipaj bun, cum are acest avion ”, a declarat cpt. Ryan Willson. Militarii americani susţin că avioanele MiG 21 LanceR nu pot fi realimentate în aer, deoarece nu dispun de mijloacele tehnice necesare unei astfel de operaţiuni. Această demonstraţie nu a fost una dificilă pentru piloţii americani, care, în urmă cu o lună, au alimentat 40 de aeronave de luptă, în timp ce se aflau deasupra Atlanticului. Avioanele KC-135 pot transporta, pe lîngă, sute de tone de combustibil, şi persoane sau materiale sanitare, fiind folosite şi în misiunile din Afganistan sau Irak. Spre deosebire de F-15, care sînt avioane supersonice, în care încap doar doi piloţi, cele tip cisternă sînt foarte spaţioase, lucru care lasă loc la glume din partea piloţilor celor două tipuri de aeronave. “Întotdeauna facem glume unii pe seama celorlaţi. Cei care pilotează F-15 ne spun că noi nu putem face acrobaţii în aer, iar noi admirăm felul în care zboară, în timp ce bem o cafea sau servim prînzul, lucru pe care ei nu îl pot face”, a declarat cpt. John Kelley, din cadrul Forţelor Aeriene ale SUA. La exerciţiul militar româno-american participă 12 avioane MiG 21 LanceR, 12 F-15, două aeronave KC-135 şi 500 de militari. Americanii s-au arătat încîntaţi de ţara noastră şi spun că au descoperit bucătăria românească, dar şi una dintre băuturile tradiţionale-pălinca. Unii dintre aceştia susţin că le-ar plăcea să fie campaţi la viitoarea bază de la Mihail Kogălniceanu, chiar dacă le-ar fi mai greu să înveţe limba română. Aplicaţia româno-americană "Sniper Lance 07" se încheie astăz, cînd este programată Ziua Distinşilor Vizitatori, la care sînt aşteptaţi premierul Călin Popescu Tăriceanu şi ministrul Apărării Naţionale, Teodor Meleşcanu şi ambasadorul SUA la Bucureşti, Nicholas F. Taubman.