Misiune dificilă pentru BC Farul

După ce la începutul acestei săptămâni a jucat pe terenul echipei SCM Craiova, aflată pe locul secund în clasament, BC Farul Constanţa va întâlni, sâmbătă, de la ora 18.00, tot în deplasare, pe BC Mureş Tg. Mureş, formaţie ce ocupă ultima treaptă a podiumului. Gazdele acestei partide au şapte victorii în ultimele nouă partide, cele mai importante din acest an fiind cu BC Timişoara (în deplasare) şi cu CSU Ploieşti (pe teren propriu). „Ne dorim mai mult decât la Craiova. Avem speranţe, mai ales că în meciul tur am pierdut greu la Constanţa, pe final. Ne trebuie concentrare, mobilizare, încredere. Apărarea oferă încredere. Am pregătit bine meciul, sper la un joc bun. Atmosfera este bună şi ne vom putea baza la acest meci şi pe Santana şi Grubisic. Singura absenţă este a lui Tomasevic, în continuare cu probleme medicale”, a declarat antrenorul principal al echipei constănţene, Costel Cernat.

Programul etapei - sâmbătă: U. Cluj - Gaz Metan Mediaş (ora 17.00, Digi Sport 3), CSU Atlassib Sibiu - SCM Craiova (ora 18.00), CSM Bucureşti - CSS Giurgiu (ora 18.00), BC Mureş Tg. Mureş - BC Farul Constanţa (ora 18.00), Energia Rovinari - Timba Timişoara (ora 19.00): duminică: Dinamo Bucureşti - BC Miercurea Ciuc (ora 17.00). Vineri s-a desfăşurat întâlnirea BCM Piteşti - BC Timişoara, scor 76-65. Partida CSM Oradea - CSU Ploieşti s-a disputat vineri seară, după închiderea ediţiei.

Clasament: 1. CSM Oradea 38p, 2. BC Timişoara 35p, 3. SCM Craiova 35p, 4. Mureş Tg. Mureş 34p, 5. Gaz Metan Mediaş 34p, 6. U. Cluj 34p, 7. CSU Ploieşti 33p, 8. CSM Bucureşti 33p, 9. BCM Piteşti 31p, 10. Energia Rovinari 30p, 11. CSU Sibiu 30p, 12. CSS Giurgiu 27p, 13. Timba Timişoara 25p, 14. Miercurea Ciuc 23p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 23p, 16. Dinamo Bucureşti 21p.