Misiune dificilă pentru CS Tomis sub Tâmpa

Numărătoare inversă se apropie de final! Formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa debutează în noua ediţie a Ligii Naţionale, sâmbătă, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport), la Braşov, în compania formaţiei locale Rulmentul. Deşi vor înfrunta o echipă care a luptat în sezonul trecut pentru evitarea retrogradării, misiunea elevelor lui Ion Crăciun şi Florin Cazan, medaliate cu bronz în ediţia trecută, se anunţă una extrem de dificilă. Echipa pregătită de Mariana Târcă s-a întărit considerabil în pauza competiţională, iar obiectivul braşovencelor este unul îndrăzneţ: cupele europene! „Deşi la prima vedere pare un meci la îndemână, meciul cu Rulmentul va fi unul foarte dificil pentru noi. Această echipă speră ca în acest an să ajungă pe unul din locurile pentru cupele europene şi s-a întărit destul de serios pentru acest lucru. Am înţeles că au un joc rapid, care a încurcat adversarele din meciurile amicale. Eu am încredere însă în fete. Ştiu că s-au pregătit serios, iar atmosfera este una foarte bună. Sper să se mobilizeze serios pentru această întâlnire şi să obţinem un rezultat pozitiv la Braşov”, a declarat preşedintele CS Tomis Constanţa, Gheorge Slabu, care va merge să le încurajeze pe constănţence, alături de Marius Puşcaşi, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Handbal, şi Elena Frîncu, reprezentant legal DJST Constanţa. Meciul fetelor are loc în cuplaj cu partida de handbal masculin dintre Dinamo Municipal Braşov şi HCM Constanţa, care va începe de la ora 19.00.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 18.00: Oltchim Rm. Vîlcea - SCM Craiova; duminică, ora 11.00: Dunărea Brăila - CSM Bucureşti; ora 16.00: U. Reşiţa - Oţelul Galaţi; ora 17.00: U. Jolidon Cluj - HCM Roman; ora 18.00: Cetate Deva - HCM Baia Mare. Vineri a avut loc primul meci al etapei: HCM Buzău - HC Zalău 25-26 (15-14).