Misiune dificilă pentru CSM Medgidia

Etapa a şasea a Ligii Naţionale masculine de handbal programează, sîmbătă, de la ora 11.00, o partidă extrem de dificilă pentru CSM Medgidia. Elevii lui Ion Crăciun vor evolua în Sala “Lucian Grigorescu”, pe terenul lui Dinamo. “Va fi un meci deosebit de greu, mai ales pentru că Dinamo are un moral excelent după succesul reuşit, etapa trecută, pe terenul Stelei. Pentru a obţine un rezultat pozitiv trebuie să muncim foarte mult şi să fim foarte atenţi. Dacă vom rata aşa cum am făcut-o etapa trecută, cu Reşiţa, nu putem emite pretenţii la victorie”, a declarat antrenorul formaţiei din Medgidia, Ion Crăciun. Înaintea etapei, Dinamo şi CSM Medgidia sînt vecine de clasament: bucureştenii locul 5 (7p), constănţenii locul 6 (6p). În sezonul precedent CSM Medgidia şi-a adjudecat ambele partide susţinute contra lui Dinamo (26-25 şi 33-29). “Nu mai avem omogenizarea de anul trecut. Avem o echipă aproape nouă şi avem fluctuaţii foarte mari în joc”, a completat Crăciun. Dacă CSM are tot lotul valid, Dinamo nu poate conta pe gruzinul Vladimir Rusia (suspendat). Partida Dinamo - CSM Medgidia va fi arbitrată de ieşenii Bogdan Anton - Iulian Cristea.